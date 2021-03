Il dramma della morte del 19enne Daniel Guerini, avvenuta a seguito di un tragico incidente automobilistico ha scosso il mondo dello sport e della Lazio in particolare. Il ragazzo militava nelle giovanili del club capitolino di Claudio Lotito e aveva già avuto un'esperienza al Torino. La morte, avvenuta nella sera del 20 marzo sulle strade della Capitale strappa alla vita e allo sport un giovane amato e di talento, pianto da chi lo aveva conosciuto.

Commozione e cordoglio corrono sui social dove non solo i tifosi, gli appassionati e le persone comuni si stringono attorno al dolore e allo sconforto di una famiglia cui è stato strappato un ragazzo di soli 19 anni, ma anche di chi Daniel ha saputo conoscerlo, apprezzarlo e viverlo. Tutti i suoi compagni della Primavera della Lazio sono sotto shock, alcuni però hanno trovato subito la forza di dare un ultimo saluto al compagno e amico.

Tra i primi, Damiano Franco, centrale difensivo, coetaneo di Guerini, già nel giro dell'Uder 17 prima e dell'Under 19 oggi: "Riposa in pace amico mio. Solo 4 ore fa eri dentro la macchina con me che mi hai chiesto di portarti al campo perché lasciavi la macchina a lavare. E ora questa notizia che mi ha spezzato il cuore. Sarai sempre con me"

Subito dopo scrive anche Etienne Tare, figlio d'arte dell'attuale direttore sportivo laziale e prima punta nella Primavera della Lazio, che si dice sgomento per l'accaduto: "Non ci posso credere fratello mio. Ti ringrazio per tutti i momenti passati insieme, sarai sempre nel mio cuore". Così come Angelo Ndrecka esterno difensivo col doppio passaporto, nel giro delle giovanili della nazionale albanese: "Inspiegabile. Fino a 10 anni fa ci siamo allenati sullo stesso campo e avevamo lo stesso sogno. Riposa in pace Guero, per sempre dentro di noi".

Anche Raul Moro, attaccante di origini spagnole ha voluto salutare Daniel via social dedicandogli una ‘storia': "Nonostante tu sia arrivato in squadra pochi mesi fa sei diventato velocemente un grande amico e uno di noi. Non posso credere che a volte alla vita sia così ingiusta. Sarai sempre nel mio cuore fratello".

Anche Francesco Acerbi, dal ritiro della Nazionale, così come Ciro Immobile, hanno pubblicato una storia su Instagram: "Ciao Daniel", il messaggio ad accompagnare la foto di Guerini. Lo stesso semplice e diretto messaggio pubblicato anche da un grande ex, Alessandro Matri. Dalla prima squadra non sono mancati i messaggi di Thomas Strakosha e di Mohamed Fares,

Tra i club che si sono uniti alla Lazio nel dolore, oltre al Torino ex club di Daniel, anche la Fiorentina di Comisso, il Verona, il Pisa, l'Empoli.

Non poteva mancare anche il messaggio dei rivali calcistici per antonomasia, la Roma che, in un momento di profondo dolore si è stretta vicino alla Lazio, alla famiglia di Daniel, ai suoi amici e compagni di gioco e di vita.