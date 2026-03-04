Lazio-Atalanta oggi in Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni

Lazio e Atalanta si affrontano nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia: fischio d’inizio alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma, con diretta TV su Italia 1.

Lazio e Atalanta si affrontano mercoledì 4 marzo alle 21:00 allo stadio Olimpico per l’andata della semifinale di Coppa Italia. Una sfida che pesa soprattutto per i biancocelesti di Maurizio Sarri, ormai fuori dai giochi in campionato, dove occupano la decima posizione con un distacco significativo dalla zona europea, aggravato anche dalla recente sconfitta per 2-0 sul campo del Torino.

Anche la Dea di Raffaele Palladino non arriva nel momento migliore: il ko per 2-1 contro il Sassuolo ha interrotto la striscia positiva, complice forse la fatica accumulata dopo il passaggio del turno in Champions League contro il Borussia Dortmund. La Coppa Italia rappresenta dunque un obiettivo concreto per entrambe, in una stagione che chiede risposte immediate.

Dove vedere Lazio-Atalanta in diretta TV e in streaming: l'orario

Lazio-Atalanta si disputa oggi mercoledì 4 marzo alle 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. Come tutte le altre gare di Coppa Italia, in esclusiva Mediaset, l'incontro verrà trasmesso su Italia 1 con ampio pre-partita e commento dopo il fischio finale nello studio condotto da Monica Bertini ci saranno Alessio Tacchinardi, Giampaolo Pazzini, Emiliano Viviano, Sandro Sabatini ed Emidio Morganti. Telecronaca di Massimo Callegari e commento di Roberto Cravero, con Francesca Benvenuti inviata a bordocampo.

La gara si potrà seguire anche in streaming in tempo reale collegandosi al sito Mediaset Infinity e SportMediaset.it.

Lazio-Atalanta, le probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia

Sarri punta sul tridente formato da Isaksen, Dia e Zaccagni. Palladino sceglie Sulemana e Pasalic a supporto di Scamacca in attacco.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Nuno Tavares; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Sulemana, Pasalic; Scamacca. Allenatore: Palladino.