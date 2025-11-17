L’avvocato di Mbappé denuncia le pressioni psicologiche del PSG: “Ha trovato il fratello in lacrime”

La battaglia legale tra il PSG e Mbappé arriva a un nuovo capitolo: i legali hanno denunciato presunte molestie psicologiche da parte del club sul calciatore e suo fratello minore Ethan.

Continua senza sosta il processo tra Kylian Mbappé e il PSG per bonus e stipendi non pagati, ma nell'ultima udienza è emersa una situazione piuttosto controversa: il team legale del calciatore ha lanciato un preoccupante appello legate a presunte molestie psicologiche che il francese avrebbe subito e che si sarebbero riversate anche su suo fratello Ethan, oggi al Lille. È una questione delicatissima che si inserisce in un quadro già molto complesso, tra le richieste del giocatore e il risarcimento preteso dai parigini che si sentono parte lesa per il suo trasferimento in Spagna a parametro zero.

Le pressioni del PSG su Mbappé

In ballo ci sono 263 milioni di euro che il calciatore chiede alla sua ex squadra per stipendi non pagati e controversie sul contratto che restano aperte da più di un anno, da quando ha lasciato il PSG per passare a parametro zero al Real Madrid. Ma non c'è soltanto la questione economica perché nell'udienza che si è tenuta oggi presso il tribunale del lavoro di Parigi uno degli avvocati di Mbappé ha affermato che il francese avrebbe ricevuto pressioni da parte del club durante la sua ultima stagione trascorsa in Ligue 1.

Come riportato da L'Equipe il legale ha fornito molte dettagli sulle presunte violenze psicologiche che la società avrebbe messo in atto contro di lui, coinvolgendo anche il fratello minore Ethan Mbappé che all'epoca era appena entrato in prima squadra. Secondo il quotidiano "è stato trovato in lacrime negli spogliatoi" da Kylian dopo essere stato vittima di un episodio di bullismo che non è stato specificato. Volevano mettergli tutti contro, come confermato dagli avvocati del giocatore che lavorano per chiudere questa pratica. Dal canto suo il PSG ha chiesto 240 milioni di euro al suo ex numero 7 come risarcimento: lo hanno reintegrato in squadra, ma poi Mbappé ha rifiutato un trasferimento da 300 milioni di euro all'Al-Hilal nel 2023, scegliendo di andare al Real Madrid a parametro zero e creando un grave danno per i parigini.