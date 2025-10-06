Chi è Ethan Mbappé, il centrocampista che ha gelato il PSG sotto gli occhi del fratello Kylian

Il fratellino di Kilyan Mbappé sta seguendo le sue orme: con il Lille ha trovato l’occasione tra i grandi e con il secondo gol in campionato ha piegato il PSG sul pareggio.

C'è un altro Mbappé che si sta prendendo la scena in Francia dopo l'addio di Kylian: il fratello Ethan si sta facendo strada tra i grandi e per ironia della sorte ha punito proprio il PSG nell'ultima partita giocata contro il suo Lille, sotto gli occhi attenti dell'attaccante del Real Madrid che non ci ha pensato due volte prima di lasciarsi andare ai festeggiamenti sugli spalti. Per i parigini è un incubo, ma il più piccolo della famiglia sembra essere a tutti gli effetti un predestinato che sta intraprendendo la strada già tracciata dal fratello maggiore.

L'ultimo gol in campionato è stato clamoroso perché arrivato quattro minuti dopo il suo ingresso in campo: non era titolare e forse non avrebbe dovuto neanche giocare, ma Genesio lo ha mandato in campo a dieci minuti dalla fine per fargli fare esperienza contro una delle grandi del calcio francese. Non si sarebbe mai aspettato un impatto del genere, con un gol che ha piegato il PSG al pareggio per 1-1 sotto lo sguardo della sua ex stella che forse si sarà tolta qualche sassolino dalla scarpa.

Ethan Mbappé sulle orme del fratello Kylian

Quando il francese ha deciso di trasferirsi al PSG, mettendo fine a una delle saghe di calciomercato più tormentate degli ultimi anni, tutta la famiglia ha tagliato i ponti con la squadra di Parigi. Non è andato via solo lui ma anche il fratellino Ethan che con quella maglia ha vissuto tutta la trafila dalle giovanili alla prima squadra dove ha racimolato soltanto una manciata di presenze. Nell'estate 2024 entrambi hanno voltato pagina e il centrocampista 18enne ha scelto di andare al Lille dove ha trovato la sua fortuna solo alla seconda stagione (nella prima 14 presenze e 0 gol): a settembre contro il Tolosa ha segnato il primo gol in campionato e il secondo è arrivato proprio con il PSG.

L'allenatore lo ha mandato un campo a nove minuti dalla fine ma a lui sono bastati quattro minuti per segnare il gol del pareggio con un tiro preciso dal limite dell'area. Ha esultato imitando il fratello, nella classica posa con le braccia incrociate, mentre Kylian era sugli spalti a festeggiare per lui assieme ad alcuni amici: entrambi sono ex PSG ma non hanno neanche pensato a trattenersi davanti a un momento così importante. Ethan Mbappé sta cercando la sua strada in Francia, cercando di riprendersi dopo un anno complicato in cui è stato ostacolato dagli infortuni. È un centrocampista molto tecnico, dal piede sinistro eccellente e con un carattere molto deciso che gli ha permesso di reagire quando tutto sembrava remargli contro, portandolo a diventare uno dei giovani più interessanti del campionato francese.