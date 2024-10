Lautaro Martinez prende il pallone e lo consegna a Taremi per il rigore: un gesto da vero capitano

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Lautaro Martinez prende il pallone e lo consegna a Mehdi Taremi per il rigore che consentirà all'Inter di segnare il 4-0 contro la Stella Rossa: un gesto da vero capitano da parte dell'attaccante argentino, che si è preso la responsabilità di eleggere il rigorista per permettere al nuovo compagno di sbloccarsi.

Il calciatore iraniano aveva messo la firma sui due gol precedenti con gli assist per Arnautovic e per il Toro ma il numero 10 ha voluto che partecipasse anche lui alla festa dell'Inter nella seconda uscita in Champions League e gli ha lasciato il calcio di rigore.

Lautaro porta il pallone a Taremi per il rigore: un gesto da vero capitano

Mehdi Taremi è stato il migliore in campo della squadra di Simone Inzaghi contro la Stella Rossa e ha preso parte a quasi tutte le azioni offensive dell'Inter. L'ex calciatore del Porto si è mosso benissimo su tutto il fronte ed è stato in grado di creare spazi per i compagni, oltre ad essere molto bravo nella rifinitura per i compagni.

Gli assist per Arnautovic e Lautaro Martinez dimostrano la grande intelligenza di questo calciatore e il capitano nerazzurro ha deciso di concedergli il rigore finale per farlo sbloccare anche sotto il profilo dei gol: contro la Stella Rossa l'iraniano ha realizzato la prima rete ufficiale con la maglia dell'Inter.

Taremi sul gesto di Lautaro: "È il capitano, lo ringrazio per avermi lasciato il rigore"

Taremi ha analizzato così la sfida ai microfoni di Inter TV: “Sono felice per il gol, ringrazio i compagni che mi hanno aiutato. È stata una partita dura, siamo stati bravi a sbloccarla subito, sapevamo che altrimenti poteva diventare complicata".

L'attaccante iraniano ha parlato anche di quanto accaduto in occasione del rigore: "Lautaro è il capitano, lo ringrazio per avermi lasciato il rigore e avermi fatto segnare. Siamo una famiglia. L’Inter è una grande squadra, è un piacere giocare in un club così importante”.