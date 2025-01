video suggerito

Lautaro Martinez consola uno ad uno i compagni dopo il derby perso: un comportamento da vero capitano Lautaro Martinez consola uno ad uno i compagni dopo il derby perso nella finale della Supercoppa Italiana contro il Milan: un comportamento da vero capitano da parte del Toro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Lautaro Martinez ha consolato uno ad uno i compagni dopo aver ricevuto la medaglia d'argento per il derby perso nella finale della Supercoppa Italiana contro il Milan. Un comportamento da vero capitano da parte del Toro di Bahia Blanca, che è stato uno dei migliori in campo dei nerazzurri a Riyadh ma non è bastata la sua ottima prova per regalare la vittoria alla Beneamata.

Il numero 10 dell'Inter si è comportato da vero capitano dopo il fischio finale dell'arbitro Sozza e, dopo aver salutato gli avversari, ha atteso i suoi compagni per consolarli uno ad uno quando scendevano dalla pedana della premiazione al centro del campo.

Lautaro capitano vero: consola i compagni dopo il KO nel derby

Lautaro Martinez aveva segnato la prima rete nerazzurra e dopo il raddoppio di Taremi tutto lasciava pensare ad una partita in controllo per l'Inter. Così non è stato. Il black-out della squadra di Simone Inzaghi ha riportato in auge i rossoneri, che con un grande secondo tempo sono riusciti a prendersi la coppa con un ribaltone inatteso.

L'attaccante della nazionale argentina ha commentato così ai microfoni di Mediaset la rimonta subita dal Milan: "Cosa resta di questa serata? Niente. Di positivo magari, nel primo tempo, qualcosina l'abbiamo fatta. Nel secondo tempo siamo usciti in maniera corretta, ma dopo il 2-0 l'Inter ha smesso di giocare, di continuare ad avere l'intensità avuta fino a quel momento e in questo tipo di partite questo lo paghi".

Il discorso di Lautaro e Barella negli spogliatoi dopo il derby

Lautaro Martinez ha ammesso che nello spogliatoio, dopo la partita, insieme al suo vice Nicolò Barella hanno fatto un discorso alla squadra: “Io e Barella abbiamo fatto un discorso, lui si sentiva di farlo e tutti dobbiamo pensare agli obiettivi che ci aspettano. Siamo un gruppo forte, dobbiamo difendere l’orgoglio di indossare questa maglia, sono molto fiducioso già per Venezia”.