Lautaro è spietato con la sua Inter sconfitta in rimonta dal Milan: "Sul 2-0 abbiamo smesso di giocare" Lautaro Martinez commenta in modo crudo ma lucidissimo il motivo per cui l'Inter si è fatto rimontare dal Milan nella finale di Supercoppa Italiana: "Più fame loro di noi? No, la fame ce l'hai sempre in queste gare. E' che loro non hanno smesso di cerderci"

Lautaro Martinez è stato lucido e spietato di fronte a quanto accaduto a Riad con il Milan che è riuscito nella clamorosa e straordinaria rimonta dal 2-0 al 2-3 che ha permesso di alzare al cielo la Supercoppa Italiana 2024. Il "Toro" tornato al gol dopo un periodo lunghissimo di digiuno ha commentato amaramente la sconfitta arrivata nel modo più crudele possibile, sprecando troppo e venendo puniti al 93′. "Cos'è successo? Nulla, sul 2-0 abbiamo smesso di giocare".

Una analisi spietata, cruda ma realistica. Lautaro Martinez si presenta per primo ai microfoni di Mediaset nel post finale di Supercoppa con lo sconforto di chi sa che tutto poteva e doveva concludersi diversamente. "Non so cosa sia successo ma una cosa la so: sul 2-0 abbiamo smesso di giocare mentre il Milan ci ha sempre creduto e ha vinto. Forse la tensione, non lo so… abbiamo sbagliato occasioni importanti e alla fine queste cose le paghi sempre. Più fame di noi? No assolutamente, la fame in finale ce l'hai sempre".

Il gol è stata una illusione, la rete dell'1-0 che ha spezzato il digiuno e che ha fatto sperare all quarto successo consecutivo che avrebbe proiettato l'Inter nella storia della Supercoppa. Il lampo prima del black-out, quasi inspiegabile e che la rilanciato il Milan facendo affossare le speranze nerazzurre. Da capitano e uomo squadra, nonché al quarto gol siglato in altrettante finali, il bomber argentino non si sa quasi spiegare cosa sia potuto accadere dal 50′ in poi: "È davvero difficile da spiegare. La prima cosa che mi viene in mente è la tensione sicuramente ha giocato un brutto scherzo… perché sapevamo che in ripartenza il Milan aveva la sua arma migliore. I loro giocatori sono velocissimi a ripartire" ha evidenziato Lautaro ai microfoni Mediaset. "Noi non siamo stati bravi con le marcature e anche davanti abbiamo avuto occasioni per chiudere la partita e non lo abbiamo fatto. Poi succedono queste cose…"