video suggerito

Lautaro segna un gran gol ma il capolavoro è l’azione dell’Inter, 12 tocchi per stanare il Bayern Inter in vantaggio contro il Bayern con un gran gol di Lautaro, il vero capolavoro però è stata l’azione che ha regalato ai nerazzurri l’1-0. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un'azione perfetta, o quasi. L'Inter si è ritrovata in vantaggio contro il Bayern Monaco, con un'azione praticamente perfetta finalizzata nel migliore dei modi da Lautaro Martinez su assist di Thuram. I due avevano messo lo zampino nella costruzione dell'azione. Una giocata collettiva da applausi che ha sorpreso i bavaresi che fino ad allora avevano creato le occasioni più pericolose.

L'Inter segna contro il Bayern Monaco dopo 12 tocchi

Dopo aver sofferto, e rischiato anche di ritrovarsi sotto per colpa del solito Kane che ha fallito una clamorosa occasione, l'Inter ha sbloccato il match contro il Bayern Monaco al minuto numero 38. Un gol non casuale, ma figlio di un'azione perfetta che ha visto coinvolti 5 giocatori con complessivamente 12 tocchi di palla. Tutto è nato da un lancio in profondità del portiere Sommer, che avendo visto i suoi compagni di reparto marcati, ha provato a servire le punte.

L'azione perfetta dell'Inter per il gol dell'0-1 contro il Bayern

Lancio su Lautaro che di testa ha vinto un contrasto. Pallone finito al compagno d'attacco Thuram che con un doppio tocco ha restituito il pallone all'argentino. Quest'ultimo a sua volta ha aperto sulla sinistra toccando due volte la sfera: Bastoni di gran carriera si è liberato di un avversario e ha servito Carlos Augusto che dal fondo ha crossato al centro per Thuram. Il francese bravo a fiondarsi in avanti, sul filo del fuorigioco con un tacco geniale ha servito Martinez che con un tocco di esterno destro ha segnato l'1-0. Una conclusione splendida, molto simile ad una trivela per il settimo gol della sua Champions.

Abbraccio collettivo, come collettiva è stata tutta l'azione che ha portato il gol e ha tagliato le gambe al Bayern. La rabbia di Kimmich, e il suo urlaccio in mezzo al campo è la fotografia perfetta dello stato d'animo dei bavaresi che sono stati puniti da una manovra eccellente da parte della formazione di Simone Inzaghi.