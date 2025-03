video suggerito

Lautaro infortunato lascia l'Argentina, l'Inter trema: problema muscolare, si teme una lesione Lautaro Martinez ha lasciato il ritiro dell'Argentina ed è rientrato in Italia per curarsi: "Infortunio muscolare al bicipite sinistro" recita il comunicato della Seleccion. L'Inter e Inzaghi tremano, se c'è lesione il Toro rischia uno stop di almeno 15 giorni.

A cura di Alessio Pediglieri

Nessuna pretattica o altro: Lautaro Martinez è out per gli impegni della nazionale argentina che lo ha liberato e rispedito a casa, a Milano, per curarsi. L'attaccante argentino ha accusato un problema muscolare che verrà valutato nelle prossime ore. Si tratta di un risentimento al bicipite femorale sinistro che ha messo in allarme l'Inter per la ripresa del campionato. Inzaghi trema: in contemporanea spaventano anche le condizioni fisiche di Thuram con la Francia.

Il comunicato dell'Argentina: "infortunio muscolare al bicipite sinistro"

Scaloni aveva già valutato l'ipotesi di tenerlo a riposo, con l'Uruguay per poi rivalutarlo per il match più delicato, contro il Brasile. Ma da lì a rimandarlo in Italia per impossibilità di utilizzarlo nessuno l'aveva pensato. Invece, nella serata di mercoledì 19 marzo, un comunicato ufficiale della Seleccion ha spiegato come Lautaro Martinez sia impossibilitato a giocare per "un infortunio muscolare al bicipite sinistro". Si pensava a un semplice risentimento ma l'infortunio è qualcosa di più serio.

Lautaro infortunato: le gare che salta con l'Inter, rientro per la Champions League

Il capitano nerazzurro rientrerà dunque a Milano, lasciando anzitempo il ritiro argentino. Si sottoporrà agli accertamenti del caso che diranno se vi siano lesioni muscolari. Così fosse, lo stop sarebbe non di poco conto perché il Toro dovrebbe riposare ai box per almeno 15 giorni il che vorrebbe dire saltare la gara di rientro in campionato contro l'Udinese (30 marzo) e soprattutto la semifinale di andata di Coppa Italia nel doppio derby contro il Milan (2 aprile). Probabile ritorno in campo per l'andata di Champions League contro il Bayern Monaco (8 aprile).

Le condizioni di Thuram rientrato dalla Francia: problemi alla caviglia

Una tegola non da poco per Simone Inzaghi che sta monitorando la situazione anche attorno a Marcus Thuram. L'attaccante francese non è in perfette condizioni fisiche da tempo e anche nel ritiro della Francia lo staff medico ha ravvisato problemi alla caviglia, che ha costretto anche Deschamps a lasciarlo libero per fare ritorno a Milano per ulteriori accertamenti. Da tempo, anche per ammissione di Inzaghi, gioca con infiltrazioni e antidolorifici e ha necessità di un periodo di assoluto riposo per recuperare.