video suggerito

L’Atalanta travolge l’Empoli e torna in lotta per lo scudetto, con Inter e Napoli: doppietta Loookman L’Atalanta vince 5-0 in casa dell’Empoli scaccia via polemiche e l’eliminazione in Champions e torna con prepotenza in lotta per lo scudetto. L’inter capolista è a soli tre punti. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

79 CONDIVISIONI condividi chiudi

E adesso ufficialmente, di nuovo, le pretendenti per lo scudetto sono tre. Perché in tre punti ora ci sono Inter, Napoli e Atalanta. I nerazzurri di Gasperini si sono prontamente riscattati dopo l'eliminazione con il Bruges a Empoli, dove hanno vinto per 5-0. Doppietta di Loookman, gol di Zappacosta e Retegui.

Retegui bomber implacabile

Ci ha messo un po', in realtà, per scacciare ruggine e qualche paura l'Atalanta che, però, dopo aver sbloccato il risultato ha maltrattato l'Empoli. Un pizzico di fortuna dà il là a una serata che può essere molto importante per i nerazzurri. Zappacosta mette in mezzo, il pallone schizza su Gyasi e diventa imparabile per Silvestri, è il 27′. La partita si sblocca e di fatto finisce lì. Passano cinque minuti e raddoppia Retegui, implacabile, che segna il 21° gol in questo campionato. Il centravanti della Nazionale è sempre più capocannoniere (il margine su Kean e Thuram aumenta).

Doppietta di Lookman

Poi tocca a Lookman, che per scacciare ogni tipo di polemica ha bisogno di fare gol. Il nigeriano ne realizza due, uno per tempo. Il primo è davvero bello. Retegui lo imbecca, lui fa un movimento intelligente, poi con un tocco furbo si porta il pallone avanti mette a sedere il portiere dell'Empoli e insacca da pochi centimetri. Nella ripresa invece Lookman viene lanciato in profondità, galoppa e con un tiro potente realizza la doppietta, portando il punteggio sul 4-0. Poi il gol di Zappacosta, che fissa il punteggio sul 5-0.

Atalanta, Napoli e Inter in tre punti

Sognare si può, e forse qualcosa di più di sognare. L'Atalanta sale a quota 54 punti. Il Napoli ne ha 56, l'Inter 57. Sabato prossimo c'è Napoli-Inter, scontro diretto, l'Atalanta sfida il Venezia. Poi il 16 marzo a Bergamo sbarca l'Inter. Marzo sarà decisivo per le ambizioni dell'Atalanta.