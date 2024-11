L’Atalanta riscrive la sua storia in Serie A: Parma battuto e primo posto, Retegui segna ancora

video suggerito

L’Atalanta vince ancora e vola in vetta alla classifica di Serie A a pari punti con l’Inter. 3-1 per la squadra di Gian Piero Gasperini in casa del Parma, grazie ai gol del solito Retegui, di Ederson e Lookman nella ripresa. Inutile la marcatura di Cancellieri per i ducali. Solo buone notizie per i nerazzurri che hanno ritrovato anche Scalvini tornato in campo 180 giorni dopo l'infortunio. È l'inizio di stagione migliore di stagione della propria storia per l'Atalanta.

Atalanta domina il primo tempo con il Parma, solito gol di Retegui

Una sfida iniziata male per i gialloblu che dopo soli 4′ si sono ritrovati sotto in virtù del gol di Retegui, il 12° in campionato, su assist di Bellanova. Tutto troppo facile per gli ospiti nettamente più in palla rispetto ad un Parma imballato. Nel finale di frazione ecco il raddoppio, questa volta dell'ottimo Ederson su assist di Ruggeri. Uno 0-2 che sembrava aver fatto scattare un'ipoteca sul risultato.

Cancellieri accorcia, Lookman chiude i conti al Tardini

E invece nella ripresa il Parma ha cambiato marcia, trovando la rete dell'1-2 di Cancellieri tra i migliori in campo. Qualche minuto di confusione per l'Atalanta anche per il rosso a Gasperini per proteste. Con il passare dei minuti la formazione lombarda si è ritrovata e non a caso è arrivato il tris di Lookman perfetto nell'inserimento su un assist molto efficace di Cuadrado, entrato bene in partita. Match chiuso e bel successo per la Dea che continua nella sua striscia vincente.

La classifica di Atalanta e Parma, nerazzurri primi con l'Inter

28 i punti per l’Atalanta che fa registrare così il miglior di avvio di sempre nella sua storia. Pari punti con l’Inter, con due lunghezze di vantaggio sul Napoli che però ha una partita in meno. C’è da sorridere e non poco per i nerazzurri. Parma che resta a quota 12, con 3 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.