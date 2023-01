L’Atalanta piazza il pokerissimo allo Spezia: la Dea affronterà l’Inter ai quarti di Coppa Italia L’Atalanta si qualifica per i quarti della Coppa Italia 2022-2023: Spezia battuto per 5-2 al Gewiss Stadium. Brillano Lookman e Hojlund.

A cura di Vito Lamorte

L'Atalanta ne fa cinque allo Spezia e si qualifica per i quarti della Coppa Italia 2022-2023. La Dea ha conquistato il pass in maniera meritata e affronterà l'Inter nel prossimo turno del ‘torneo della Coccarda'. Primo tempo spettacolare a Bergamo: cinque reti, una annullata e una traversa. Nella ripresa gli orobici di Gasperini sono riusciti ad essere un po' più compatti e a soffrire meno le ripartenze della squadra di Gotti, che non è mai uscita dalla partita ed ha mostrato ancora una volta la bontà del lavoro svolto finora.

La squadra di Bergamo ha segnato 17 gol considerando tutte le competizioni nel 2023, più di qualsiasi altra nei cinque campionati europei più importanti dall'inizio dell'anno solare.

La Dea è partita molto forte e ha piazzato un uno-due con Ademola Lookman poco dopo il 10′: l'ex Leicester prima ha battuto Zovko da pochi passi su azione d'angolo e poi lo ha freddato con un diagonale di destro su assist di Zapata. La squadra di Gasperini ha mollato un attimo la presa e lo Spezia si è rifatto sotto con Albin Dkdal, che con una conclusione forte e precisa ha battuto Sportiello sul secondo palo.

Gara dai ritmi piacevoli al Gewiss Stadium di Bergamo, con l'Atalanta che ha tenuto il pallino del gioco e i liguri che hanno provato a colpire in ripartenza. Poco prima della mezz'ora è Hans Hateboer a piazzare il tris per gli orobici da distanza ravvicinata ma Daniele Verde ha tenuto in corsa gli Aquilotti accorciando ancora le distanze.

Nella seconda parte del match la squadra di Gasperini ha trovato il poker con il nuovo bomber nerazzurro, ovvero Rasmus Hojlund: il giovane attaccante danese ha trafitto il portiere avversario con una conclusione in corsa che ha picchiato sotto la traversa prima di terminare in rete. Si tratta della quinta rete stagionale per l'ex calciatore dello Sturm Graz, che si dimostra un vero cecchino.

L'attaccante ha propiziato anche la quinta rete della Dea, visto che la sua conclusione finita sul palo è stata infilata in porta da Ampadu in maniera involontaria. Hojlund sta diventando sempre più determinante nell'impianto offensivo del Gasp e la sua presenza fa giocare in maniera diversa la Dea.

L'Atalanta sfiderà l'Inter il 31 gennaio 2023 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Il tabellino di Atalanta-Spezia

RETI: 10′ e 12′ Lookman, 14′ Ekdal, 27′ Hateboer, 38′ Verde, 72′ Hojlund, 91′ Ampadu (OG).

ATALANTA (3-4-3): Sportiello; Djimsiti, Palomino, Scalvini (56′ Toloi); Hateboer (63′ Zortea), Koopmeiners, Ederson (46′ de Roon), Maehle; Lookman, Zapata (63′ Hojlund), Boga (63′ Muriel). Allenatore: Gasperini

SPEZIA (3-5-2): Zovko; Hristov (73′ Amian), Kiwior, Nikolaou (61′ Caldara); Holm (61′ Ferrer), Ekdal (61′ Ampadu), Esposito, Kovalenko (73′ Maldini), Moutinho; Verde, Nzola. Allenatore: Gotti.

ARBITRO: Andrea Colombo.