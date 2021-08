L’Atalanta perde Hateboer, il difensore costretto a operarsi Hans Hateboer ha deciso di operarsi. Il difensore olandese da tempo accusa dei problemi al piede destro e proverà a risolvere la micro frattura al quinto metatarso del piede destro con l’intervento chirurgico. Non sono ancora noti i tempi di recupero, ma Hateboer dovrebbe fermarsi per 2 o 3 mesi.

A cura di Alessio Morra

L'Atalanta perde per almeno due mesi Hans Hateboer. Il difensore olandese ha deciso di operarsi. L'esterno da tempo accusa dei problemi al piede destro, e adesso dovrà finire sotto i ferri. I tempi di recupero ufficiali verranno resi noti dopo l'operazione, ma lo stop sarà lungo e Gasperini dovrà rimpiazzare l'ottimo Hateboer, che tornerà in autunno inoltrato.

Hateboer dunque si ferma e con l'intervento chirurgico cercherà di risolvere la micro frattura al quinto metatarso del piede destro. L'operazione verrà effettuata la prossima settimana. Lo stop di Hateboer sarà per un lasso di tempo che va tra i due e i tre mesi. Dunque nella migliore delle ipotesi tornerà a metà ottobre. Salterà dunque una decina di partite di Serie A e almeno tre match della fase a gironi di Champions League. Sta vivendo un calvario vero e proprio l'olandese che si era infortunato durante il match con il Milan, dell'ultima giornata del girone d'andata, e per quel problema era stato fermo oltre tre mesi tra gennaio e aprile. Hateboer è rientrato per il finale di stagione, ma il problema al piede non lo ha mai abbandonato definitivamente.

Ora bisognerà capire se l'Atalanta proverà a investire sul mercato in questi ultimi giorni e se cercherà di dare a Gasperini un'alternativa ulteriore a Hans Hateboer. Sugli esterni i nerazzurri sono coperti con Robin Gosens, il difensore che ha realizzato più gol di tutti in Serie A nelle ultime stagioni, con il danese Maehle, che ha mostrato le sue qualità agli Europei con la Danimarca, e con Giuseppe Pezzella, esterno prelevato in questa sessione di mercato che ha già una discreta esperienza.