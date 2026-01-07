L’Atalanta mette la freccia a Bologna: il ritrovato Krstovic rilancia le ambizioni europee della Dea

Nella sfida tra due allenatori simbolo della nuova generazione, è Raffaele Palladino ad avere la meglio. L'Atalanta espugna il Dall'Ara battendo il Bologna per 2-0 e firma un successo pesante che vale il sorpasso in classifica proprio sui felsinei. A prendersi la scena è il ritrovato Nikola Krstovic, schierato titolare al posto dell'indisponibile Scamacca e autore della doppietta che decide la gara.

Una rete per tempo, entrambe figlie di un'Atalanta più lucida e reattiva, capace di colpire nei momenti chiave. Il primo gol arriva nel finale di primo tempo, al termine di un'azione rifinita da un Charles De Ketelaere ispirato. Il raddoppio nella ripresa chiude definitivamente i conti e certifica la superiorità della Dea.

Per Krstovic è una liberazione: l'attaccante montenegrino mette fine a un lungo digiuno di gol, ritrovando fiducia e centralità nel progetto tecnico. Un segnale importante anche per Palladino, che ottiene risposte concrete dalla sua scelta e consolida la crescita di una squadra sempre più solida.

Leggi anche Napoli e Bologna le regine del 2025 del calcio italiano ma il sistema continua a scricchiolare

Il successo di Bologna conferma il buon momento dell'Atalanta, reduce da una striscia positiva che rafforza le ambizioni europee. La Dea sale di colpi proprio nello scontro diretto, mostrando maturità nella gestione del match e compattezza nelle due fasi, nonché su un portiere sempre solido come Marco Carnesecchi, anche al Dall'Ara protagonista di qualche intervento provvidenziale nelle poche occasioni da rete create dai padroni di casa.

Sul fronte opposto, il ko casalingo inguaia Vincenzo Italiano. Il Bologna prolunga il suo periodo nero, restando senza vittorie in campionato dal 22 novembre (0-3 sul campo dell'Udinese) e mostrando difficoltà evidenti soprattutto nella produzione offensiva. Un passaggio a vuoto che rallenta la corsa dei rossoblù e riapre interrogativi sul loro cammino. Al Dall'Ara passa l'Atalanta, con decisione e senza sbavature. E con un Krstovic così, la Dea può guardare avanti con rinnovata fiducia.