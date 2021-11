L’Atalanta è uno spettacolo: 4-0 al Venezia, Pasalic mattatore con una tripletta Prestazione superlativa dell’Atalanta che grazie alla tripletta di Pasalic e al gol di Koopmeiners ha regolato il Venezia con un perentorio 4-0.

A cura di Marco Beltrami

Un'Atalanta spumeggiante ha battuto con un perentorio 4-0 il Venezia, una delle squadre rivelazione di questo campionato. La squadra di Gasperini trascinata da un eccezionale Pasalic, autore di una tripletta, si è rivelata incontenibile soprattutto dalla metà campo in su, sfruttando la scia dell'entusiasmo per la vittoria prestigiosa in casa della Juventus. Ora la classifica sorride ai nerazzurri che sono a meno 4 momentaneamente dal Napoli, che ha una partita in meno e sarà il prossimo avversario in una vera e propria sfida Scudetto.

L'Atalanta ha dato l'impressione di voler chiudere il discorso in tempi brevi e infatti dopo poco più di 10′ si è ritrovata avanti di due gol. Lezione di calcio offensivo della Dea con Ilicic che all'8′ ha disegnato un assist meraviglioso per pescare Pasalic abile poi a finalizzare nel migliore dei modi. 4′ più tardi il croato ha concesso il bis dopo un bell'uno due con Muriel. Una mazzata per i lagunari, che hanno trovato la forza per reagire solo intorno al 20′ quando Henry ha impegnato Musso, che è comunque riuscito così ad avere in pagella un voto superiore alla sufficienza dopo le parate decisive con i bianconeri.

Lo show nerazzurro è proseguito poi nella ripresa, anche se la formazione di Zanetti ha provato ad alzare il suo baricentro. Una mossa che però ha prestato ulteriormente il fianco al devastante gioco offensivo dei padroni di casa che hanno trovato altri due gol. Prima con Koopmeiners (su passaggio di Pezzella) e poi con il mattatore assoluto del match Pasalic che ha sfruttato un altro assist al bacio di Muriel per segnare la tripletta confermandosi implacabile negli inserimenti. Poker e tutti a casa per un’Atalanta che dà continuità alla sua striscia positiva con la terza vittoria di fila e vede aumentare ancora una volta le sue quotazioni nella lotta scudetto.