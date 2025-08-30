L’assurda cessione di Nicolas Jackson, atterra a Monaco ma viene richiamato subito dal Chelsea

Nel giro di poche ore il mercato del Chelsea si è trasformato in un vero e proprio caos che ruota attorno a Nicolas Jackson, protagonista di una trattativa surreale tra gli inglesi e il Bayern Monaco che potrebbe saltare da un momento all'altro. L'attaccante era considerato un esubero da Maresca che tuttavia lo ha richiamato indietro appena ha messo piede in Germania: durante la partita contro il Fulham Delap ha subito un brutto infortunio, l'attacco è rimasto scoperto e il senegalese è l'unica alternativa per correre ai ripari.

Mentre stava accadendo tutto ciò il giocatore era appena sbarcato a Monaco di Baviera per sostenere le visite mediche con la squadra di Kompany ed è stato avvisato dal suo entourage che la sua presenza era richiesta immediatamente in Inghilterra, come riportato da SkySports. I londinesi hanno bloccato l'affare, ma il giocatore non sembra propenso a un ritorno.

Cosa succede tra il Chelsea e Nickolas Jakson

Sembra la trama di un film, invece è il risvolto pazzesco che ha presto questa trattativa. L'attaccante è stato messo sul mercato per tutta l'estate, sembrava anche a un passo dal Milan ma la sua situazione si è risolta soltanto negli ultimi giorni di calciomercato: la chiamata del Bayern Monaco sembrava ossigeno a Nickolas Jakson che senza pensarci due volte ha accettato il trasferimento in una squadra di grande livello. È partito da Londra stamattina per sostenere le visite mediche in Germania, ma al suo atterraggio è stato richiamato subito dalla casa base.

Durante il suo volo il Chelsea è sceso in campo contro il Fulham e al 14′ Liam Delap ha subito un brutto infortunio che potrebbe tenerlo fermo un bel po'. Maresca si è trovato con l'attacco sguarnito e ha pensato bene di fermare la cessione di Nickolas Jakson che però era pronto a firmare con i bavaresi. I Blues non vogliono firmare i documenti per lasciarlo andare, ma al momento l'attaccante non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro e vestire di nuovo la maglia dei londinesi: l'intreccio dovrà trovare una soluzione in fretta perché la sessione sta per finire ed eventualmente una delle due squadre dovrà correre ai ripari.

La risposta dell'agente dell'attaccante

Il caos diventa ancora più fitto dopo la risposta dell'agente del giocatore. Il Chelsea lo ha richiamato a Londra, ma Diomansy Kamara nelle storie di Instagram è stato chiarissimo: "Non torneremo indietro. L'aereo non torna indietro". Il Bayern monaco non vorrebbe perdere questo prestito (formula per la quale aveva trovato l'accordo) e l'entourage di Nickolas Jakson sta cercando il modo di non far saltare l'affare.