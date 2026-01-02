L’Arsenal vuole Torriani che il Milan tiene relegato in Serie D, chiuso da un’insolita situazione

Lorenzo Torriani ha 20 anni e il mondo del calcio fece la sua conoscenza il 17 settembre 2024 quando esordì da professionista nel Milan in Champions League contro il Liverpool sostituendo Mike Maignan uscito per un infortunio. Il giovane portiere mostrò le sue qualità con tre interventi importanti a San Siro senza alcun timore dello scenario che era intorno a lui. Già in quell'estate l'allora allenatore dei rossoneri, Paulo Fonseca, lo apprezzò molto in ritiro tanto da mettersi in mostra in diverse amichevole.

L'allenatore ex Roma finito poi sulla panchina del Lione spinse molto la società francese ad acquistarlo, ma non se ne fece nulla. Il Milan ha così pensato bene di blindarlo il 26 giugno 2024 firmando il suo primo contratto da professionista con il Milan fino al 2027. Nei rossoneri però sia Conceicao che Allegri oggi, non l'hanno mai preso in considerazione tanto da concludere la scorsa stagione al Milan Futuro in Serie C con tanto di retrocessione. Ebbene oggi Torriani difende ancora i pali della porta di Milan Futuro ma in Serie D, nemmeno tra i professionisti, ma su di lui c'è lo stesso l'interesse forte dell'Arsenal.

Appare di fatto incredibile come i Gunners vogliano fortemente il portiere nonostante non giochi nemmeno tra i professionisti nel suo club di appartenenza. Il Milan di fatto lo tiene relegato nella sua seconda squadra pur di farlo giocare. Non ha mai pensato di darlo in prestito altrove, in A o anche in serie B e in C, ma neanche tenerlo relegato alla panchina in prima squadra dove è chiaramente chiuso da Mike Maignan. Nemmeno Terracciano e Sportiello di fatto trovano spazio alle spalle del francese che per ha una situazione contrattuale delicata con la scadenza fissata il prossimo 30 giugno.

L'Arsenal ne vorrebbe approfittare ma il Milan dovrà ragionare bene per capire se affidare proprio a Torriani la porta del Milan per il dopo Maignan. Torriani è un giovane molto interessante ma con pochissima esperienza di alto livello anche se Allegri ha dimostrato con Bartesaghi di non guardare la carta d'identità badando molto più a quanto vede in campo. Prima il Lione, e ora l'Arsenal, spingono dunque per l'ingaggio di Torriani che se chiuso anche il prossimo anno potrebbe seriamente chiedere ai rossoneri di lasciarlo andare in direzione Londra.