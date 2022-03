L’Argentina convoca Soulé ma non Dybala: Scaloni fa fuori la Joya dalla lista convocati Paulo Dybala non è stato convocato dall’Argentina per le gare di qualificazione ai Mondiali. Scaloni ha deciso di rimuovere dalla lista il numero 10 della Juve confermando però la presenza del giovane Soulé.

Solo 12 minuti in campo contro il Villarreal negli ottavi di Champions quando ormai tutto sembrava già finito per la Juventus. L'unica nota positiva però è stata proprio quella di rivedere sul rettangolo verde Paulo Dybala assente da settimane dopo l'ennesimo infortunio muscolare della stagione. Dopo il forfait a gara in corso nel derby col Torino, l'argentino ha ricominciato gradualmente a correre per poi rimettersi a disposizione del tecnico che però non ha voluto rischiarlo dal primo minuto contro gli spagnoli.

Dybala sarà probabilmente in campo dall'inizio contro la Salernitana. Allegri si aspetta molto da lui per questo finale di stagione nonostante i noti problemi relativi al mancato rinnovo contrattuale del giocatore. Lunedì andrà in scena l'incontro decisivo per capire se il giocatore e il suo entourage accetteranno un'offerta da 7 milioni di euro a stagione per 3 anni. Al ribasso rispetto a quando pattuito a novembre prima del dietrofront della dirigenza bianconera. Nel frattempo dall‘Argentina è arrivata l'esclusione per la Joya.

Il Ct Scaloni ha preferito tagliare dalla lista dei pre-convocati, precedentemente stilata, proprio Dybala che è appena rientrato dall'infortunio. Chiaro come il commissario tecnico dell'Argentina volesse preservare il giocatore facendolo recuperare con calma a Torino anche in virtù del fatto che le gare di qualificazione in programma contro Venezuela ed Ecuador sono ampiamente alla portata soprattutto perché l'Argentina ha già ottenuto il pass per i Mondiali in Qatar. Scaloni ha comunque chiamato Messi, Lautaro, Correa, Di Maria e De Paul.

A sorpresa però, la Juventus sarà comunque rappresentata nelle gare dell'Argentina data la convocazione di Matias Soulé. Il giovane talento dei bianconeri che ancora una volta è stato inserito in lista da Scaloni nonostante in Serie A con la Juventus abbia accumulato solo due presenze contro Salernitana e Venezia per un totale di soli 3 minuti in campo. Con lui, Scaloni ha confermato anche i giovanissimi talenti dell'Inter: i fratelli Franco e Valentin Carboni.