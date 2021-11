La favola di Matias Soulé: gioca in Serie C con la Juve, è stato convocato dall’Argentina Paulo Dybala non è l’unico giocatore della Juventus convocato nella nazionale argentina per i prossimi impegni delle qualificazioni mondiali. Il commissario tecnico Scaloni infatti ha convocato anche un giocatore che finora non è mai sceso in campo in gare ufficiali con la prima squadra bianconera guidata da Max Allegri.

A cura di Marco Beltrami

La stella di Paulo Dybala è tornata a brillare con la Juventus, come dimostrato dalla doppietta rifilata allo Zenit in Champions. Il numero 10 con grande entusiasmo risponderà presente alla convocazione di Scaloni in vista dei prossimi impegni dell'Argentina. Attenzione però, perché a sorpresa Dybala non sarà l'unico giocatore bianconero a vestire la casacca dell'Albiceleste. Tra i convocati infatti c'è anche il giovane Matias Soulé, talento della Juventus Under 23 che Allegri ha provato, ottenendo risposte positive, solo in amichevole.

Chissà cosa ha provato Matias Soulé nel ricevere la notizia della convocazione nell'Argentina. Probabilmente all'inizio ha pensato ad uno scherzo il classe 2003 che ha bruciato le tappe, passando così dalle Giovanili alla rappresentativa maggiore, dove oltre al compagno Dybala condividerà lo spogliatoio nientemeno che con Leo Messi. Un'emozione unica per questo talento che nei mesi scorsi ha avuto la fortuna di allenarsi qualche volta anche con Cristiano Ronaldo. Scaloni non ha convocato solo Soulé, ma anche altri giovani talenti poco conosciuti come Thiago Almada (Vélez), Santiago Simón (Fiume), Exequiel Zeballos (Boca), Crstian Medina (Boca), Gastón Ávila (Rosario Central) e Federico Gómez Gerth (Fiume). La volontà è quella di iniziare a mettere le basi per il futuro della rappresentativa, permettendo a questi ragazzi di crescere al fianco dei big.

E chissà che questa convocazione non possa essere un incentivo ad un utilizzo maggiore anche nella prima squadra della Juventus. Matias Soulé infatti al suo attivo ha zero presenze in match ufficiali con la Juventus. In questa stagione Massimiliano Allegri lo ha convocato per la trasferta di Napoli, a causa dell'emergenza legata ai tanti assenti, senza però concedergli la vetrina. Al contrario il toscano lo ha provato nelle amichevoli contro il Cesena e il Chieri, con l'argentino che ha messo a referto complessivamente 3 gol. Al suo attivo poi 10 presenze con l’Under 23 in Serie C, 3 in Coppa con 2 gol, e 2 in Youth League con la Primavera, con un gol.

Insomma Soulé sta facendo esperienza nel campionato subcadetto, mettendo minuti importanti nelle gambe. D'altronde il talento di questo ragazzo non si discute: mancino, abile a giocare come esterno destro offensivo, ma anche come trequartista o seconda punta, è capace anche di vedere la porta. Dribbling, velocità, spregiudicatezza e anche temperamento per il classe 2003 di Mar del Plata arrivato dal Velez gratis nel gennaio 2020. La Juve abile a beffare le tante pretendenti, Monaco e Milan in primis, lo ha messo sotto contratto fino al 2024, con un’opzione per il rinnovo biennale. E la sensazione è che di questo ragazzo sentiremo parlare a lungo.