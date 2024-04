video suggerito

L’arbitro s’inventa un rigore in Argentina, scene di disperazione in campo: “Smettila, mascalzone” Situazione molto particolare in Argentina durante la partita tra Berazategui e Central Córdoba de Rosario con l’arbitro che ha visto un calcio di rigore inesistente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

In Argentina ha fatto molto discutere l'errore dell'arbitro Damian Rubino in occasione della partita tra Berazategui e Central Córdoba de Rosario per la Prima C, ovvero la quarta lega del campionato. Il direttore di gara ha visto un fallo di mano assolutamente inesistente, scatenando le proteste dei giocatori ospiti.

Una svista clamorosa quella del direttore di gara che ha letteralmente preso fischi per fiaschi. Un'azione della squadra di casa, si è conclusa con un tentativo di sfondamento dalla destra: un cross di un giocatore in maglia rossa è stato intercettato da un avversario che quasi in tuffo è riuscito a sventare la minaccia. E qui è entrato in gioco a sorpresa l'arbitro che tra lo stupore generale ha fermato il gioco per decretare un calcio di rigore alla formazione di casa.

Il motivo? Come indicato da lui ai calciatori increduli, un tocco di mano del difensore del Berazategui assolutamente inesistente. I giocatori in maglia rossoblu hanno subito accerchiato l'arbitro provando a fargli cambiare idea. Il difensore ritenuto erroneamente colpevole dell'irregolarità, addirittura si è buttato sul terreno di gioco per mimare il suo intervento di piede travisato dall'ufficiale. Letteralmente disperati i calciatori della squadra di casa che per diversi minuti hanno provato a convincerlo dell'errore, senza fortuna.

In realtà anche quelli ospiti sono stati destabilizzati dalla decisione di Damian Rubino tanto è vero che erano impegnati a rammaricarsi per l'occasione sfumata, e non hanno capito subito quello che stava accadendo. Alla fine però non hanno potuto far altro che prendersi il penalty. Sorpresi e non poco anche i commentatori. Il telecronista della TV ufficiale della formazione del Berazategui, non ha usato mezzi termini: "Accidenti, accidenti, accidenti! Smetti di arbitrare, mascalzone!"

Su "Bera 1 País”, nella trasmissione che segue il campionato la perplessità è stata manifestata in modo più sobrio: "Voglio vedere quel replay. Per me l’arbitro finisce per sorprendere tutti. Dice che è tocco di mano. Onestamente, sono dubbioso per non dire altro. La verità è che non si vede la mano. Onestamente è un rigore che non si capisce, non si capisce cosa abbia addebitato l'arbitro".

Alla fine a mettere tutti d'accordo ci ha pensato Pombo, ovvero il calciatore che ha poi fallito il calcio di rigore. Una situazione che ha scatenato però un parapiglia tra i giocatori delle due squadre, con tanto d'ingresso in campo di collaboratori e assistenti. A scatenare tutto l'esultanza dei giocatori ospiti, che si erano sentiti defraudati per quel clamoroso rigore inesistente.