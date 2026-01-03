Serie A
video suggerito
video suggerito

L’arbitro Collu ha sbagliato l’annuncio sul rigore di David: perché la sua interpretazione è errata

L’arbitro Collu ha spiegato il rigore assegnato alla Juve con una formula che non è prevista dal regolamento: l’errore dell’annuncio spiegato da Luca Marelli.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

La Juventus ha perso due punti pesantissimi contro il Lecce e sul risultato influisce anche l'errore dal dischetto di David che avrebbe chiuso la rimonta. L'arbitro Collu ha giustamente assegnato il tiro dal dischetto ai bianconeri, ma al momento dell'annuncio qualcosa è andato storto perché il direttore di gara ha citato una casistica che non fa parte del regolamento, mancando il punto della questione.

Sotto la lente di ingrandimento è finito il tocco di braccio di Kaba sul quale non c'è alcun dubbio, ma durante la comunicazione ai tifosi è stata citata un'altra interpretazione errata, forse per la fretta o per la confusione dettata da un momento così importante, senza riportare la reale motivazione che ha portato all'assegnazione del calcio di rigore.

L’errore di David dal dischetto
L’errore di David dal dischetto

Cosa ha detto Collu sul rigore di David

Che si tratti di una sanzione legittima non c'è alcun dubbio perché il tocco di braccio è netto e rientra nei parametri per assegnare il calcio di rigore. Ma come riportato da Luca Marelli su DAZN Collu ha commesso un errore grossolano quando ha annunciato al microfono la sua decisione: ha parlato di un tocco che ha deviato un tiro in porta, interpretazione che in realtà non esiste nel regolamento. La decisione di assegnare il penalty si basava infatti su un'altra situazione, chiaramente punibile.

Leggi anche
Spalletti furioso sul rigore sbagliato: "Mi ripetete tutti sempre la stessa cosa, ora anche basta"

Il commentatore tecnico arbitrale ha spiegato cosa è andato storto: "Sono d'accordo con la decisione di assegnare sul rigore. Piuttosto c'è da affrontare quello che ha detto Collu: ha parlato del fatto che ha deviato con il braccio un tiro in porta. Una casistica che non è prevista dal regolamento, non fa testo quello. Avrebbe dovuto usare una formula completamente differente, ovvero per il fatto che il tocco di braccio fosse punibile". Il braccio del giocatore del Lecce era staccato di molto dal corpo e sul rigore non ci piove, ma la formula della spiegazione doveva essere completamente diversa.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Juventus
Lecce
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
serie a
In campo Atalanta-Roma (0-0), Gasperini torna a Bergamo da avversario: il Lecce ferma la Juve
La Juve si ferma sul 'cucchiaio' di David, il Lecce strappa un punto: Spalletti parte con un pareggio nel 2026
David tenta il 'cucchiaio' ma l'esecuzione è terribile: Falcone respinge con i piedi senza problemi
Danilo torna dallo Stadium, i tifosi lo acclamano: "La Juve non è per tutti". È una frecciata a Giuntoli
Perché l'arbitro Abisso non ha assegnato il rigore per il tocco di braccio di Ricci in Cagliari-Milan
Allegri furioso nei secondi finali di Cagliari-Milan: "Non possiamo prendere questi rischi". Con chi ce l'ha
Chivu: "Le frecciate da altre città? Non hanno a che fare con questo sport". A chi si riferisce
Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma finiscono 1-1: la classifica si muove per tutte ma vince la paura di perdere
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views