L’arbitro Collu ha sbagliato l’annuncio sul rigore di David: perché la sua interpretazione è errata

La Juventus ha perso due punti pesantissimi contro il Lecce e sul risultato influisce anche l'errore dal dischetto di David che avrebbe chiuso la rimonta. L'arbitro Collu ha giustamente assegnato il tiro dal dischetto ai bianconeri, ma al momento dell'annuncio qualcosa è andato storto perché il direttore di gara ha citato una casistica che non fa parte del regolamento, mancando il punto della questione.

Sotto la lente di ingrandimento è finito il tocco di braccio di Kaba sul quale non c'è alcun dubbio, ma durante la comunicazione ai tifosi è stata citata un'altra interpretazione errata, forse per la fretta o per la confusione dettata da un momento così importante, senza riportare la reale motivazione che ha portato all'assegnazione del calcio di rigore.

L’errore di David dal dischetto

Cosa ha detto Collu sul rigore di David

Che si tratti di una sanzione legittima non c'è alcun dubbio perché il tocco di braccio è netto e rientra nei parametri per assegnare il calcio di rigore. Ma come riportato da Luca Marelli su DAZN Collu ha commesso un errore grossolano quando ha annunciato al microfono la sua decisione: ha parlato di un tocco che ha deviato un tiro in porta, interpretazione che in realtà non esiste nel regolamento. La decisione di assegnare il penalty si basava infatti su un'altra situazione, chiaramente punibile.

Il commentatore tecnico arbitrale ha spiegato cosa è andato storto: "Sono d'accordo con la decisione di assegnare sul rigore. Piuttosto c'è da affrontare quello che ha detto Collu: ha parlato del fatto che ha deviato con il braccio un tiro in porta. Una casistica che non è prevista dal regolamento, non fa testo quello. Avrebbe dovuto usare una formula completamente differente, ovvero per il fatto che il tocco di braccio fosse punibile". Il braccio del giocatore del Lecce era staccato di molto dal corpo e sul rigore non ci piove, ma la formula della spiegazione doveva essere completamente diversa.