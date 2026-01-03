David tenta il ‘cucchiaio’ ma l’esecuzione è terribile: Falcone respinge con i piedi senza problemi

David tenta il cucchiaio e sbaglia il calcio di rigore all’inizio del secondo tempo di Juventus-Lecce. L’attaccante canadese calcia centralmente e debolmente, Falcone respinge senza problemi.

Jonathan David tenta il cucchiaio e sbaglia il calcio di rigore all'inizio del secondo tempo di Juventus-Lecce: l'attaccante canadese calcia centralmente e debolmente, Vladimiro Falcone respinge con i piedi senza troppi problemi.

Lo Stadium aveva fischiato il momento in cui Yildiz ha dato il pallone a David per il penalty e i cattivi presagi si sono avverati: il gesto del numero 10 era davvero da grande leader, visto che il calciatore canadese non segna in campionato dalla prima giornata, ma l'esecuzione del numero 30 è davvero terribile.

Il calcio di rigore all Juventus perché dopo una palla scodellata in area per David, Kaba ha contrastato il tiro con la mano: dopo la revisione al VAR, l'arbitro Collu indica il dischetto e la palla che era tra le mani di Yildiz finisce a David.

L'attaccante canadese calcia centralmente, con una specie di ‘cucchiaio' riuscito male: Falcone respinge con il piede. Si resta sul risultato di 1-1. Durante la review, Falcone è andato dal preparatore per consultarsi sui vari tiratori ed è riuscito a fermare il tiro del calciatore bianconero.

L’ex punta del Lille si è incaricata di battere il calcio di rigore assegnato dall’arbitro Collu per un tocco di mano di Kaba su un tiro-cross partito proprio dal suo piede. La scelta di presentarsi dal dischetto, però, si è rivelata un boomerang.

L’esecuzione è stata disastrosa: David ha tentato un pallonetto lento e prevedibile, neutralizzato senza troppi problemi da Falcone. Un errore che ha fatto esplodere la delusione dell’Allianz Stadium, già scettico al momento della sua rincorsa verso il pallone.

Proprio l'atteggiamento dei tifosi dell'Allianz Stadium è stata subito lampante: appena ha capito che il rigore l'avrebbe calciato Jonathan David, ha mugugnato in maniera piuttosto rumorosa aspettandosi un'esecuzione da parte del turco, non del canadese. Una situazione che farà discutere.