L’arbitra influencer svela cosa succede in campo: “I calciatori provano a flirtare, poi mi scrivono” Carla Garcia Alarcon ha raccontato diversi episodi suggestivi della sua esperienza da arbitra nel calcio spagnolo. Curiosi quelli relativi ai messaggi dei calciatori. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Marco Beltrami

Carla Garcia Alarcon sta bruciando le tappe nel mondo dell'arbitraggio. Questa 21enne spagnola si è fatta conoscere e stimare nelle vesti di arbitra e dopo aver diretto gare di categorie inferiori, sogna di arrivare nella Liga, missione tutt'altro che impossibile. Nel frattempo nel podcast Lover Studios, quella che è stata ribattezzata come "l'arbitra influencer" ha raccontato alcuni aneddoti accaduti in campo e fuori, con protagonisti anche i calciatori arbitrati.

L'arbitra influencer Carla Garcia Alarcon racconta la sua esperienza

Figlia d'arte visto che suo papà era un arbitro, Carla ha lasciato il pattinaggio a causa di un infortunio per dedicarsi alla direzione dei match di calcio. Un'attività che concilia con lo studio, e che le permette di "guadagnare qualche soldo in più". Intervenuta nel podcast Lover Studios, la ragazza che ha più di 25mila followers su Instagram, ha raccontato il mondo del pallone visto dai suoi occhi: "Essere una ragazza, in molti casi, mi ha reso più rispettata. I complimenti o i cori? Per me vanno bene, purché non manchino di rispetto. Rispetto il femminismo ma non bisogna nemmeno essere estremisti".

L'arbitra spagnola e il rapporto con i calciatori in campo

E gli aneddoti sui calciatori si sprecano, con tentativi di approccio addirittura in campo: "Qualcuno ha cercato di flirtare con me durante la partita. Non so se i 24enne sono peggio dei sedicenni". E non mancato le richieste di contatto dopo le partite da parte dei giocatori arbitrati: "Guardano il tabellino, vedono il mio nome e cercano una richiesta su Instagram… Il mio nome completo appare sul tabellino. Dopo le partite, ho ricevuto richieste su Instagram da giocatori… e anche da privati".

Cosa le dicono i giocatori su Instagram

Ma che tipo di messaggi le mandano? Di tutti i tipi: "Molto ben diretto, arbitra", o "Non era cartellino giallo" e così via. Il più particolare? Garcia Alarcon ne ha conservati diversi: "Ne ho avuti alcuni bellissimi. Ho fatto degli screenshot dei commenti… Dovrei farne un collage, perché alcuni sono davvero belli. C'è il tipico ‘ti do un cartellino giallo per il fallo che stai commettendo contro di me'".

Il sogno è quello di arrivare ad arbitrare nel massimo campionato spagnolo, e magari confrontarsi con gente come Vinicius. L'arbitra sa come si comporterebbe: "Innanzitutto, proverei a parlargli. Comportarsi in modo arrogante o urlare non ti porterà da nessuna parte… Se non c'è una soluzione, allora dovresti usare un tono più forte o ricorrere ai cartellini. Se non collabora, non si può fare nulla".