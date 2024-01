L’annuncio a sorpresa di Xavi dopo Barcellona-Villarreal: “È tempo di cambiare. Andrò via” Dopo il k.o. contro il Villarreal il tecnico del Barcellona Xavi ha annunciato a sorpresa il suo futuro: a fine stagione lascerà la panchina dei blaugrana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Annuncio clamoroso di Xavi dopo la rocambolesca sconfitta per 5-3 del suo Barcellona contro il Villarreal. La società ha annunciato che non esonererà mai il suo attuale allenatore, ma a cambiare tutto ci ha pensato lo stesso tecnico spagnolo che al termine del match in conferenza stampa ha annunciato che non si dimetterà nell'immediato ma che a fine stagione lascerà il club blaugrana di cui è stato una bandiera come calciatore e che guida la formazione catalana dal novembre 2021: "Lascerò il Barcellona a giugno. Siamo arrivati ​​a un punto di non ritorno. È tempo di cambiare. Come Culé (tifoso del Barça, ndr) penso che sia giunto il momento di lasciare. Ho parlato oggi con il direttivo e la società. Andrò via il 30 giugno" le parole del 44enne.

A pochi giorni dall'altrettanto spiazzante annuncio fatto da Jurgen Klopp (che lascerà il Liverpool a fine stagione), Xavi annuncia di fatto che un'altra panchina che farà gola a tantissimi allenatori sarà libera dal prossimo 1 luglio. La decisone del tecnico è arrivata al termine di un faccia a faccia con il presidente del club Joan Laporta andato in scena al fischio finale del match perso contro il Villarreal (che manda la sua squadra a -10 dal Real Madrid capolista e arriva subito dopo l'eliminazione dalla Copa del Rey per mano dell'Athletic Bilbao) anche se lo stesso Xavi ha poi confessato di averlo già deciso da qualche giorno.

Dopo il vertice il catalano si è presentato in conferenza stampa affiancato dalla moglie e dal fratello e ha annunciato che lascerà la panchina al termine di questa stagione: "Pensando alla società, ai giocatori… giocano con troppa tensione. La cosa migliore è andare via. Finché resterò darò comunque il massimo. Penso ancora che possiamo fare una grande stagione" ha chiosato quindi la bandiera del Barcellona comunicando il suo addio al club il prossimo 30 giugno.