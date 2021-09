Lancio di bibite in campo, i giocatori inglesi raccolgono e bevono: “Atmosfera inaccettabile” Lancio di oggetti in campo durante Ungheria-Inghilterra da parte dei tifosi di casa. Questi ultimi hanno tirato anche delle bibite verso i calciatori inglesi, che si sono presi la loro rivincita. Declan Rice e Grealish infatti provocatoriamente hanno raccolto i bicchieri, bevendo sotto gli occhi dei sostenitori avversari.

A cura di Marco Beltrami

Il match tra Ungheria e Inghilterra valido per le qualificazioni mondiali si è giocato in un'atmosfera molto particolare. I tifosi di casa dopo aver fischiato gli avversari quando si sono messi in ginocchio per solidarietà al Black Lives Matter, si sono contraddistinti per cori offensivi e anche per un brutto lancio di oggetti in campo. Oltre a prendersi la rivincita dal punto di vista del risultato (4-0 a favore degli ospiti), gli inglesi hanno risposto per le rime con un gesto curioso.

Dopo il gol di Sterling, che ha aperto le danze per il successo dell'Inghilterra sull'Ungheria, i giocatori ospiti si sono abbracciati in una zona del campo a ridosso del settore più caldo dei tifosi di casa. Questi ultimi si sono scatenati con un ulteriore pessimo lancio di oggetti. A ridosso dei giocatori sono arrivati anche delle bibite e dei bicchieri pieni. Ecco allora che Declan Rice a sorpresa ne ha preso uno e ha iniziato a bere, con fare provocatorio, e con un gesto di sfida. Poco dopo altro giro, altra corsa. Nuova rete, e questa volta è stato Grealish che ha raccolto un bicchiere e si è dissetato guardando proprio in direzione della curva.

Fortunatamente la partita si è conclusa senza ulteriori gesti d'intemperanza, con i calciatori inglesi che poi anche sui social si sono fatti sentire. Sia Rice che Grealish hanno postato sui propri social le foto delle loro reazioni al lancio di oggetti. Il neoacquisto del Manchester City ha poi dichiarato: "Una brillante vittoria, ottenuta in un'atmosfera inaccettabile. Ben fatto ragazzi". E c'è il rischio fondato che questa serata rischi di costare caro ai tifosi ungheresi, con la nazionale magiara che era stata già punita con 3 partite a porte chiuse dopo le intemperanze degli Europei.