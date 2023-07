L’Al Nassr presenta le nuove maglie ma tra i tifosi c’è solo un pensiero: “Dov’è finito Ronaldo?” Il video ufficiale promosso sui social da parte dell’Al Nassr ha scatenato una serie di domande preoccupate tra i tifosi. Ci sono tutti, anche gli ultimi arrivati. Tranne Cr7.

A cura di Alessio Pediglieri

Per la nuova stagione 2023/2024 l'Al Nassr ha presentato le nuove divise ufficiali con un video promo sui propri account social. Dove sono comparsi anche tutti i nuovi acquisti del club arabo ma è stata l'assenza di Cristiano Ronaldo a carpire l'attenzione generale, con i tifosi che, preoccupati, hanno inondato di domande i commenti al filmato.

Fra pochi mesi Cristiano Ronaldo stappa la bottiglia del suo primo anno in Arabia Saudita: nel gennaio 2023 il campione portoghese ha optato per una scelta radicale di vita e di lavoro, abbandonando il calcio europeo, malgrado le numerose alternative e proposte, dopo che il suo secondo periodo con il Manchester United si era concluso tra le polemiche. Così, la decisione storica: aprire le porte alla Saudi Pro, il massimo campionato saudita che lo ha accolto come un autentico re, grazie all'ingaggio faraonico all'Al Nassr.

Da quando ha firmato per il club, la visibilità mediatica del calcio arabo e di tutto il movimento medio orientale è letteralmente esploso con una sempre maggiore attenzione a quanto accadeva in Arabia Saudita: nel bene e nel male, Cristiano Ronaldo è diventato un catalizzatore di attenzioni ogni singolo giorno, permettendo a tutto il movimento di crescere e farsi conoscere. Una mossa che ha provocato anche il tanto agognato "effetto domino" perché in pochi mesi molti altri calciatori di prima fascia hanno accettato le proposte dorate arabe.

Oramai, in pochi mesi di calciomercato estivo, non si contano quasi più i giocatori che hanno firmato, tra cui alcuni in piena carriera come Milinkovic-Savic, e tanti altri cui è arrivata una proposta di lasciare tutto e andare in Arabia per una nuova sfida. Non solo l'Al Nassr, che ha aperto le acque del Mar Nero. Quasi tutte le altre squadre si sono date da fare, dall'Al Hilal all'Al Ittihad, la Saudi Pro si è popolata di campioni il cui nome e presenza stanno servendo da cassa di risonanza.

Così, proprio il club di Ronaldo, l'Al Nassr ha voluto presentare anche il nuovo kit ufficiale per la stagione 2023-2024 proprio a ridosso della sua prima amichevole di lusso, contro il PSG, grazie ad un video promozionale che, però ha subito fatto discutere. Tutti i nuovi acquisti come Marcelo Brozovic, Alex Telles e Seko Fofana sono apparsi con le muove maglie ma ciò che ha lasciato stupore e ansia è stata un'assenza: quella proprio di Cristiano Ronaldo che non si è visto in nessuna parte del video ufficiale.

Tanto è bastato perché i tifosi reagissero rapidamente sui social media, mostrando tutta la loro preoccupazione. "No, Ronaldo mi accorgo che non c'è… Chissà cosa significa". "Dov'è Ronaldo?" ha scritto subito un altro, seguito da altri post carichi d'ansia. "Credo che Ronaldo abbia detto alla dirigenza di voler essere pagato altri 100 milioni oppure non avrebbe partecipato" ha provato a ironizzare qualcuno ma senza successo. "Ronaldo è diventato troppo importante per il lancio delle divise ora? Strano, considerando che tutto ciò che Al-Nassr vende sono le magliette di Ronaldo" ha polemizzato un utente mentre i più hanno iniziato a sospettare che qualcosa non funzionasse.

"Molto strano non includere Ronaldo, che è la più grande stella del campionato" è stato il pensiero più comune che ha unito i tifosi dell'Al Nassr, stupiti per non vedere il beniamino indiscusso della squadra e del calcio arabo. Nessuno in veste ufficiale ha voluto rispondere e svelare l'arcano. Di certo è stata una mossa commerciale studiata, ben mirata e decisamente ben riuscita. Da quando Cr7 ha firmato per il club, è stato riferito che circa 400 delle sue magliette sono state vendute ogni singolo giorno. Difficile pensare che la sua assenza sia stata frutto di un caso o di una dimenticanza. Più facile pensare che sia stata programmata per ridargli ancor più risalto anche in una squadra che finalmente annovera altri campioni in rosa. Ma non tali da offuscare la figura di Ronaldo: la cui assenza è statain grado di offuscare tutti i presenti.