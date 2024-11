video suggerito

L’Al-Hilal è stufo dei continui infortuni di Neymar: a gennaio potrebbe restare senza squadra Il club saudita starebbe pensando di rescindere il contratto di Neymar prima della sessione di mercato invernale: non dà nessuna garanzia sul piano fisico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Potrebbe arrivare una clamorosa rottura tra Neymar e Al-Hilal: la squadra dell'Arabia Saudita sembra essere infastidita dai continui infortuni della sua stella che non dà nessuna garanzia per il futuro, una situazione preoccupante visto lo stipendio altissimo che gli viene garantito. A gennaio il brasiliano potrebbe restare clamorosamente senza squadra, un'eventualità che non è poi così remota secondo la stampa stampa che ha già parlato della rescissione del contratto.

Da poco l'ex PSG era tornato in campo dopo un anno, superando un infortunio terribile che aveva gettato tutti nello sconforto. Due partite dopo è stato costretto a tornare ai box per un altro fastidioso problema fisico di cui non si conosce ancora l'entità (si parla di almeno due settimane di stop) ma che mette in allarme tutta la società. Secondo quanto riportato dal media brasiliano UOL è possibile che a gennaio la sua squadra chiederà la rescissione del contratto, soprattutto perché i risultati in campo sono arrivati anche senza di lui.

Neymar può restare senza squadra a febbraio

Il trasferimento del brasiliano in Arabia Saudita non gli ha regalato quella continuità che sognava. Doveva essere uno degli innesti più importanti di tutta la Saudi Pro League ma ha disatteso tutte le aspettative a causa del brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per oltre un anno. L'Al-Hilal ha dovuto trovare un nuovo assetto senza di lui, creando equilibri che alla lunga si sono rivelati vincenti nonostante l'assenza di Neymar: i risultati arrivano, la squadra è in salute e la presenza della stella non sembra essere più così necessaria.

Il club saudita ha seri dubbi sulla tenuta fisica del giocatore, dato che fin qui la sua cartella clinica non gioca affatto a suo favore. Il recente infortunio avrebbe acutizzato queste paure, tanto che i vertici della società starebbero pensando già alla rescissione di contratto a gennaio, lasciandolo senza squadra. Anche l'allenatore Jorge Jesus ha ammesso che la situazione di Neymar non è facile e che per lui sarà complicatissimo rientrare a pieno ritmo nella squadra che nel frattempo avanza senza il suo leader.