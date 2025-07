video suggerito

Quanti soldi ha promesso il presidente dell’Al Hilal a Inzaghi e squadra per farli urlare di gioia Il ricco premio riservato a ogni giocatore dell’Al Hilal da parte del proprietario del club dopo aver battuto il Manchester City. Una cifra esagerata che ha fatto urlare di gioia tutti. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiale per club 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La grande sorpresa di questo Mondiale per Club oltre a Palmeiras e Fluminense è sicuramente l'Al-Hilal. La squadra araba allenata da Simone Inzaghi, dopo aver ben figurato negli ultimi campionati sauditi si sta distinguendo anche in questa nuova competizione internazionale qualificandosi ai quarti di finale battendo a sorpresa il Manchester City 4-3. Dopo aver affidato la panchina all'ormai ex allenatore dell'Inter si pensava che allenatore e squadre dovessero avere un normale periodo di conoscenza prima di dare al via al progetto tecnico e invece il trainer piacentino è riuscito ad anticipare i tempi costruendo già un gruppo a sua immagine e somiglianza.

Proprio questo grande spirito mostrato in campo contro il City è poi sfociato nella festa che si è tenuta negli spogliatoi tra giocatori, allenatore e proprietario del club, Fahad Bin Nafel,. Proprio quest'ultimo, scoppiato in lacrime al triplice fischio della sfida contro gli inglesi, pare abbia caricato a tal punto i giocatori esortandoli a vincere contro il City a fronte di un ricco premio in denaro, tra i più alti mai visti fino ad oggi, riservato a ogni singolo calciatore della rosa dell'Al-Hilal, senza contare i bonus previsti per ognuno e contenuti nei contratti sottoscritti. Uno stimolo in più per portare a casa la qualificazione che ha funzionato.

In effetti la grande festa con il proprietario dell'Al-Hilal all'interno dello spogliatoio al termine della sfida contro il City era doppia. Da un lato il successo contro una della squadre più forti al mondo, dall'altro per i tanti soldi entrati nelle tasche dei calciatori. Per la precisione i media dall'Arabia fanno sapere che il premio riservato a ogni singolo giocatore fissato dall'Al-Hilal alla vigilia della partita contro la squadra di Pep Guardiola ammontava a 2 milioni di Riyal sauditi ovvero quasi 500mila euro (452.663,87 per la precisione).

Mezzo milione di euro dunque per vincere una partita. Non è la prima volta che il proprietario del club saudita entra nello spogliatoio annunciando il premio dopo una vittoria. Era già accaduto nel 2023 dopo il successo in campionato contro l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo battuto 3-0 scatenando la festa di tutta la squadra.

Cos'è successo dopo la vittoria dell'Al Hilal: il premio annunciato dal proprietario negli spogliatoi

Una cifra astronomica per una partita che inevitabilmente farà per sempre parte della storia del club saudita. Sarebbe stato proprio il proprietario del club all'interno dello spogliatoio, una volta entrato per congratularsi con la squadra, ad annunciare quanto avrebbe sborsato per ogni singolo calciatore come "regalo" per quella vittoria. E così è scoppiata la festa senza freni dei ragazzi di Simone Inzaghi il quale ha filmato tutto con il suo cellulare, quasi incredulo per quanto ascoltato poco prima. Mancano tre partite all'appello per tentare di compiere l'impresa e vincere il titolo e la sensazione è che l'Al-Hilal e la proprietà saudita prometteranno ulteriori premi alla squadra…