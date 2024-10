Neymar pone fine a un incubo ad occhi aperti: a un anno dall’infortunio torna in campo con l’Al Hilal

video suggerito

Durante la partita di Champions asiatica di lunedì 21 ottobre tra Al Ain e Al Hilal, Neymar ha fatto il suo ritorno ufficiale in campo al 77′ minuto, dopo il terribile infortunio in cui si ruppe crociato e menisco. Era dal 17 ottobre 2023 che non giocava, esattamente un anno fa.

A cura di Alessio Pediglieri

Al 77′ minuto della partita di Champions League asiatica tra l'Al Ain e l'Al Hilal è finito ufficialmente il calvario di Neymar iniziato proprio un anno fa quando nell'ottobre 2023 si ruppe il crociato e il menisco con il Brasile in una partita contro l'Uruguay. A distanza di 12 mesi e una lunghissima riabilitazione che lo aveva anche posto fuori dalla rosa del club arabo, il fuoriclasse verde oro è ritornato a giocare.

L'ingresso di Neymar in campo: sorrisi ed emozione nell'Al Hilal

Un momento da incorniciare e che significa tantissimo sia per il 32enne campione brasiliano che era rimasto lontano dal calcio per un anno, quando al 77′ ha fatto il ritorno in campo sostituendo Al Dawsari, autore della rete del 5-4 con cui l'Al Hilal stava conducendo il match di Champions. Un Neymar evidentemente emozionato anche se sorridente, abbracciato dai preparatori del club arabo e dai propri compagni, ha chiuso uno dei capitoli più tristi e duri della sua carriera per riaprirne uno nuovo che l'intera Arabia sta aspettando da quando avvenne l'acquisto clamoroso nell'estate del 2023 quando, tra le polemiche, venne ceduto dal PSG.

L'incubo infinito di Neymar, l'orribile infortunio e l'infinito recupero

Neymar era arrivato all'Al-Hilal nell'agosto del 2023 dal PSG ma si era infortunato praticamente subito, senza quasi mai mettere piede in campo con il suo nuovo club, con cui aveva segnato solo 5 presenze. Durante la gara di qualificazione per i mondiali 2026 Brasile-Uruguay del 17 ottobre 2023, si ruppe legamento crociato e menisco. Poi, la lunghissima, interminabile rieducazione, dopo l'intervento chirurgico e la ricostruzione del ginocchio, tra atroci sofferenze ed enormi sacrifici. Neymar ha superato anche le critiche e le illazioni, nel percepire senza far nulla uno stipendio da 100 milioni.

L'ultimo video prima del match: Neymar in lacrime

Ma alla fine ce l'ha fatta: "Soffro ogni giorno che sto lontano, è questo che mi fa più male", aveva spiegato Neymar, in lacrime, in un video postato il giorno prima di essere convocato e rientrare effettivamente in campo. "Ogni volta che mi infortunio, torno. Ma non torno mai con il freno tirato", aveva aggiunto, rassicurando tutti. A parole, poi finalmente i fatti: 25 minuti di partita, per la gioia di tutti.