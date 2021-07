L'AIA ha comunicato i ruoli arbitrali nazionali per la nuova stagione. Tra promozioni e dismissioni, spicca la conferma per l'arbitro Gianpaolo Calvarese nella CAN A. Per il direttore di gara di Teramo erano sopraggiunti i limiti di età stabiliti (45 anni) e avrebbe dovuto concludere la sua carriera al termine della scorsa annata dopo Juve-Inter. Come stabilito da una norma transitoria però, potrà arbitrare ancora per un'altra stagione fino all'età di 46 anni.

Calvarese, insieme a Giacomelli e Abbattista, dopo l'unificazione della CAN A e CAN B, lo scorso settembre 2020, aveva già goduto di una prima deroga. A causa del Covid e dello stop forzato dell'ultimo campionato per un determinato periodo di tempo, il limite di anzianità di servizio degli arbitri fu rimosso e rimase soltanto quello dei 45 anni di età, che prima valeva solo per gli arbitri con qualifica di internazionali. Ora quel limite è stato nuovamente bypassato in virtù di una nuova deroga, portato fino ai 46 anni.

Juve-Inter non sarà l'ultima partita di Calvarese in Serie A

Gianpaolo Calvarese arbitrerà regolarmente anche il prossimo anno. Il direttore di gara di Teramo è stato infatti inserito nella lista degli arbitri effettivi CAN – Serie A e Serie B 2021/2022. Il fischietto abruzzese avrebbe dovuto concludere la sua carriera al termine della scorsa annata. Juventus-Inter giocata lo scorso mese di maggio, poteva essere la sua ultima partita. Calvarese, a 45 anni, aveva raggiunto i limiti d'età previsti dalle norme AIA in vigore per la scorsa stagione. Questo prima prima che le norme transitorie recentemente introdotte dall'AIA in vista dell'annata 2020/2021 innalzassero i limiti d'età per i direttori di gara di Serie A e Serie B, abilitando così Calvarese ad arbitrare per un'altra annata.

Fino alla scorsa stagione, le norme di funzionamento degli organi tecnici dell'AIA consentivano l'attività di un direttore di gara "purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno) […] il 45° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N., ad eccezione degli arbitri effettivi internazionali inquadrati al termine della stagione sportiva nella categoria Elite-UEFA".

L'AIA, attraverso le disposizioni previste dai comunicati 104 e 119 e illustrate nella riunione del Comitato Nazionale dell'11 giugno, ha applicato una nuova deroga alle norme che regolano i limiti di età, con effetto sugli organici della stagione 2020/2021: "Il Responsabile degli Esperti Legali Valerio Di Stasio ha relazionato in merito ad alcune novità, tra le quali l’entrata in vigore della deroga di un anno per i limiti di età di arbitri e assistenti CAN e CAN C e di due anni per CAN D e CAI. In relazione a questa deroga sarà prossimamente attuata un’analisi sui numeri in organico".

Calvarese è dunque pronto ad iniziare un nuovo campionato dopo aver concluso come peggio non poteva la scorsa stagione. Il suo arbitraggio in Juventus-Inter, una delle gare decisive del finale dello scorso campionato, è stato oggetto di aspre polemiche visti gli errori e sensazione di confusione lasciata dal direttore di gara abruzzese in quella circostanza. Una partita da dimenticare che rischiava di essere l'epilogo della sua carriera e invece Calvarese potrà riscattare nel prossimo campionato di Serie A.