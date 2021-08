L’Agcom avverte DAZN: “Provvedimenti a tutela dei consumatori in caso di nuovi problemi” L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riunitasi questa mattina si è schierata infatti al fianco dei singoli consumatori, annunciando provvedimenti “urgenti” in caso di ulteriori problemi nella visualizzazione delle partite per gli abbonati su DAZN. Il broadcaster ha parlato di “necessaria fase d’assestamento”.

A cura di Marco Beltrami

Oltre all'attesa per il ritorno in campo dei loro idoli in occasione della seconda giornata di Serie A, tifosi e appassionati aspettano con ansia il prossimo week-end per capire se ci saranno o meno nuovi problemi nella visione dei match su DAZN. Mentre la piattaforma streaming ha parlato di "necessaria fase d'assestamento" oltre al potenziamento delle proprie infrastrutture, sul caso è intervenuto anche l'AgCom pronto a prendere provvedimenti in caso di nuovi disservizi.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riunitasi questa mattina si è schierata infatti al fianco dei singoli consumatori, annunciando provvedimenti "urgenti" in caso di ulteriori problemi nella visualizzazione delle partite per gli abbonati su DAZN. Gli appassionati devono necessariamente essere messi nelle condizioni di ricevere il massimo sostegno, anche attraverso dei call center. Quanto accaduto nell'ultimo week-end non si dovrà ripetere, per evitare dunque che il dibattito s'inasprisca dopo che anche la Lega Serie Aha chiesto chiarimenti attraverso una lettera al broadcaster.

Inoltre l'Agcom, riunitasi questa mattina, come riportato da Repubblica, ha voluto anche schierarsi al fianco delle società che vendono gli abbonamenti per navigare che devono essere tutte messe nelle condizioni di proporre "lo streaming delle partite della Serie A alle medesime condizioni di qualità e velocità". Per questo DAZN dovrà collaborare anche con quei "gruppi" di piccole dimensioni.

Non solo "brutte notizie" per l'Agcom che ha apprezzato anche la buona tenuta delle rete internet in occasione della trasmissione delle varie partire. Nessun utente ha riscontrato problemi anche nell'effettuare semplici operazioni, come inviare una mail. Un aspetto positivo e figlio secondo l'Autorità anche dell'atto d'indirizzo prodotto a giugno che ha portato le società che operano su internet a fare grandi investimenti