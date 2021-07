L'addio di Lele Adani a Sky Sport ha assunto nelle ultime ore toni emotivamente molto forti. Già la modalità dell'annuncio fatto dal 46enne opinionista durante gli ultimi istanti della telecronaca della semifinale degli Europei tra Inghilterra e Danimarca è stata assolutamente inusuale, cogliendo di sorpresa anche il suo abituale partner Riccardo Trevisani, il cui silenzio – dopo le parole pronunciate da Adani col groppo in gola – ha aggiunto ulteriore pathos alla drammaticità del momento.

Perché così ha inteso trasmetterlo lo stesso Adani, con un colpo di teatro che rappresenta l'ultimo atto dei suoi commenti sempre pieni di passione e spesso sopra le righe dell'affabulazione calcistica. All'inizio si era pensato che la decisione fosse stata dell'ex difensore di Brescia, Fiorentina ed Inter, vista anche la coincidenza con la presentazione della nuova squadra di DAZN l'indomani mattina, poi era invece spuntata l'ipotesi del passaggio ad Amazon Prime Video, ma la verità era un'altra, nuda e cruda: Adani è stato fatto fuori da Sky Sport, ed anche con modi alquanto bruschi, come svelato dallo stesso ‘talent' in un accorato post social nella giornata di ieri: "Mi è stato comunicato lunedì dal responsabile della linea editoriale. Giusto una telefonata. Ho preso atto della scelta (“scelta mia”, parole sue), tutto legittimo e ognuno risponde alla sua coscienza. Io non negozieró mai su valori e libertà, mai".

Ed oggi Bobo Vieri si è scagliato, anch'egli via social, contro il tagliatore di teste che ha liquidato Adani dopo la lunga militanza a Sky Sport: "Dopo 9 anni una chiamata ???? Mmmmmmmmmmmm un po' pochino no???? Almeno chiamarlo e farlo venire in ufficio no??? Faccia a faccia come un uomo vero. Ma evidentemente ………. Non lo sei". Il rapporto tra Vieri e Adani del resto è fortissimo, come testimonia il loro sodalizio nella ‘Bobo TV' su Twitch, che a questo punto resta l'unico palcoscenico dove ascoltare le perle di Adani.

Quanto all'autore della telefonata che ha cacciato Adani, dovrebbe essere Federico Ferri, direttore responsabile di Sky Sport. Da quel lato al momento tutto tace, ma non è escluso – visto il clamore che sta assumendo la vicenda – che arrivi una presa di posizione ufficiale.