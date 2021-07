Nel pathos degli ultimi minuti della semifinale degli Europei tra Inghilterra e Danimarca ci ha pensato Lele Adani ad aggiungere un momento di ulteriore commozione quando con la voce strozzata ha detto: "Questo è il mio ultimo evento Sky Sport". Una comunicazione inattesa, fatta al fianco del suo abituale partner di telecronache Riccardo Trevisani, che ha scatenato immediatamente sui social la domanda su dove sarebbe andato uno degli opinionisti calcistici più riconoscibili del panorama televisivo.

Il quasi 47enne ex difensore emiliano era a Sky dal 2012 e la tempistica del suo annuncio, fatto alla vigilia della presentazione della nuova squadra di DAZN aveva fatto pensare a molti che il suo futuro professionale fosse negli studi di chi si è assicurata la Serie A per il prossimo triennio. Invece stamattina DAZN ha annunciato tra i suoi nuovi ‘talent‘ Massimo Ambrosini, che ha lasciato anch'egli Sky, Andrea Barzagli, Alessandro Matri e Riccardo Montolivo.

Non sarà dunque dai microfoni di DAZN che Adani dispenserà la ‘garra charrúa' a tutti i calciofili, ma allora dove andrà a raccontare la sua visione immaginifica del calcio? A questo punto l'ipotesi più probabile è che sia uno dei due grandi acquisti che annuncerà Amazon Prime per lanciare in maniera forte il suo ingresso nella trasmissione del calcio ad altissimo livello: l'altro sarà Sandro Piccinini, che come prima voce completerebbe in maniera perfetta la coppia, con Adani a fare da spalla tecnica. I due peraltro hanno condiviso l'ultimo anno a ‘Sky Sport', quindi per loro sarebbe un ritrovarsi.

Ma che cosa commenterebbero Piccinini e Adani su Amazon Prime? Il piatto forte dell'offerta della piattaforma video di Jeff Bezos è la Champions League, di cui si è assicurata l'esclusiva per l'Italia delle 16 migliori partite del mercoledì sera nel prossimo triennio. È chiaro che una coppia così sarebbe assortita esattamente allo scopo di condire al meglio la pietanza di lusso rappresentata dalla Champions. Qualora invece Adani non approdasse neanche ad Amazon, resterebbe comunque per lui l'abituale appuntamento con la ‘Bobo TV' su Twitch: insomma i più affezionati alle iperboli del buon Lele sapranno dovre trovarlo in ogni caso…