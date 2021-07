A partire dalla prossima stagione, DAZN trasmetterà tutta la Serie A in streaming. Per farlo, ha deciso di attrezzarsi ampliando la propria squadra di giornalisti e talent, nella quale figureranno diversi ex calciatori, che ha presentato oggi ufficialmente. Gli innesti più importanti sono sicuramente quelli di Massimo Ambrosini, che ha lasciato Sky per unirsi all'azienda fondata a Londra nel 2015, Andrea Barzagli e Alessandro Matri, alla prima esperienza in tv, e Riccardo Montolivo, ritiratosi dal calcio giocato due anni fa. Le novità tra i giornalisti, invece, sono rappresentate da Marco Cattaneo e Giorgia Rossi, reduci rispettivamente dalle esperienze a Sky e Mediaset.

Tra i talent sono moltissime le conferme. Ci sarà ancora spazio per Federico Balzaretti, Francesco Guidolin, Giampaolo Pazzini e Dario Marcolin. A capitanare la squadra di giornalisti, telecronisti e bordocampisti, invece, sarà ancora Diletta Leotta. Nonostante si vociferasse di un suo addio a DAZN, la conduttrice 29enne sarà il volto principale della nuova Serie A in streaming. Accanto a lei, oltre agli innesti di Giorgia Rossi e Marco Cattaneo, ci sarà ancora Federica Zille, con Pierluigi Pardo e Stefano Borghi a guidare il team dei telecronisti.

Le novità, però, non riguardano solo la squadra di DAZN, ma anche lo spazio in cui i suoi contenuti prenderanno vita. Questo si chiamerà The Square e rappresenterà il luogo in cui sarà raccontato il calcio a 360 gradi, sia live che non. Sarà, infatti, anche sede di approfondimenti e contenuti on demand e saranno previsti momenti di interazioni e analisi per coinvolgere al massimo gli appassionati. Non scompariranno, infine, i contenuti DAZN Original, che renderanno ancora protagoniste le più importanti icone dello sport.

Grande soddisfazione da parte di Veronica Diquattro, Chief Customer Innovation Officer di DAZN, la quale si è detta orgogliosa del lavoro svolto finora dall'azienda inglese:

Rispetto a quando abbiamo iniziato il nostro percorso, ne abbiamo fatta di strada. Sono orgogliosa di dove siamo arrivati. Ora ci troviamo di fronte a nuovo punto di svolta, con tutta la Serie A in streaming. Lo slogan Game Changed rappresenta la nostra storia. Quello che stiamo facendo sarà un impulso al processo di digitalizzazione. L’obiettivo di DAZN è quello di soddisfare la passione degli sportivi, che potranno fruire dei contenuti su qualsiasi dispositivo e con qualsiasi operatore. Abbiamo investito tanto per garantire la migliore esperienza possibile agli appassionati.

I telecronisti di DAZN

Pierluigi Pardo

Stefano Borghi

Ricky Buscaglia

Riccardo Mancini

Gabriele Giustiniani

Edoardo Testoni

Alessandro Iori

Dario Mastroianni

I talent di DAZN

Massimo Ambrosini

Alessandro Matri

Giampaolo Pazzini

Riccardo Montolivo

Andrea Barzagli

Francesco Guidolin

Federico Balzaretti

Roberto Cravero

Dario Marcolin

Massimo Gobbi

Simone Tiribocchi

Stefan Schwoch

Alessandro Budel

I giornalisti e i conduttori di DAZN