DAZN non si ferma più e dopo essersi assicurata la Serie A per il prossimo triennio, la Serie BK e la Liga spagnola; ha acquisito i diritti globali della UEFA Women's Champions League. La novità principale è che la piattaforma di video streaming ha stretto una partnership con YouTube per trasmettere le partite in diretta e in modo completamente gratuito in tutto il mondo della massima manifestazione calcistica europea per il periodo 2021-2025: per le prime due stagioni (2021-23) i tifosi potranno seguire live e on-demand su DAZN tutte le 61 partite, dalla fase a gironi fino alla finale in maniera gratuita sul canale YouTube della piattaforma fondata a Londra nel 2015. In questo modo tutti gli appassionati di calcio potranno godersi tutto il torneo nel modo più smart possibile e questo aumenterà ancora di più la visibilità di un movimento che è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni. Da segnalate che per la prima volta la UEFA ha assegnato i diritti TV della Champions League femminile ad un'unica piattaforma.

Il nuovo canale YouTube DAZN Uefa Women's Champions League ha pubblicato il cortometraggio diretto da Alyssa Boni dal titolo "We All Rise With More Eyes", all'interno del quale viene comunicata la volontà della piattaforma di espandere la popolarità della competizione e di coinvolgere più persone possibili. L'UEFA ha espresso grande soddisfazione per l'accordo, perché reputa la partnership con DAZN e YouTube perfetta per la promozione della competizione e del calcio femminile nel suo complesso.

Ada Hegerberg, stella dell'Olympique Lyonnaise, ha affermato: "Per anni, le persone hanno avuto difficoltà ad accedere alla visione di questa competizione. Ora avranno l'opportunità unica di guardarla in ogni parte del mondo. Il gioco si sta aprendo a milioni, potenzialmente miliardi di tifosi. Finalmente ci viene dato qualcosa che chiedevamo da molto tempo".