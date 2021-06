Il programma del calcio in TV nella prossima stagione si arricchisce ulteriormente. DAZN infatti trasmetterà tutta la UEFA Europa League e il meglio della UEFA Conference League, la terza competizione calcistica continentale che prenderà il via nel 2021/2022. La piattaforma streaming ha ufficializzato l'accordo, che sarà attivo per i prossimi tre anni.

L'offerta di DAZN potrà contare fino al 2024 su tutte le partite dell'Europa League (dalla fase a gironi fino all'ultimo atto), ovvero la seconda competizione continentale e la neonata Conference League, pronta all'esordio ufficiale con i migliori match. È stato formalizzato infatti l'accordo per i diritti TV dei due tornei. Gli abbonati dunque potranno vedere i match commentati in italiano, compresi quelle delle rappresentanti della Serie A. In Europa League si potrà dunque assistere ai match di Lazio e Napoli, mentre in Conference League ci sarà la Roma, prima italiana a parteciparvi.

Altro colpo dunque sul mercato del calcio televisivo per DAZN, con la trasmissione di Europa e Conference League che però non sarà in esclusiva, visto che anche Sky è in possesso dei diritti delle due competizioni. La piattaforma streaming può contare dunque su altri due eventi calcistici prestigiosi al suo attivo, dopo che lo scorso marzo si è assicurata i diritti televisivi di tutte le partite della Serie A Tim, con 7 match in esclusiva a giornata e 3 in co-esclusiva con Sky. Inoltre DAZN trasmetterà anche la Serie B per altre tre stagioni, oltre ad una serie di competizioni estere come la Liga, la FA Cup, la Carabao Cup, la MLS, la Copa Libertadores, e la Copa Sudamericana.