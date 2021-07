Daniele Adani ha sorpreso tutti. L'ex difensore, telecronista e commentatore TV nel finale della semifinale degli Europei tra l'Inghilterra e la Danimarca ha annunciato il suo addio a Sky. S'interrompe così il rapporto tra il classe 1974 e l'emittente satellitare, dopo un lungo sodalizio. Il suo futuro? Ad attenderlo c'è DAZN, che nella giornata di domani annuncerà la nuova squadra per la stagione 2021-2022.

Lele Adani, si è letteralmente scatenato in occasione della sfida vinta dall'Inghilterra sulla Danimarca valida per la semifinale degli Europei. Si è lasciato trascinare dall'entusiasmo di Wembley il commentatore, opinionista e telecronista che poi nel finale del match ha annunciato: "Questo è il mio ultimo evento Sky Sport". Voce rotta, e qualche secondo di silenzio legato alla commozione sua e del "gemello" Trevisani, coppia fissa di Sky, che nelle ultime stagioni ha raccontato tantissime partite.

Daniele Adani dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, si è messo in mostra nelle vesti di voce del calcio in TV. Dal 2012 poi è iniziato il fortunato rapporto lavorativo con Sky, che gli ha permesso di ricoprire il ruolo di commentatore tecnico sia per la Serie A, che per i Mondiali, e infine per gli Europei. Adani si è reso protagonista anche di momenti memorabili, come lo scontro con Max Allegri, che ha diviso il mondo del pallone, aprendo il dibattito tra pragmatismo ed estetica.

Ora però il matrimonio è finito, e Adani è pronto per una nuova avventura professionale. Le indiscrezioni delle ultime settimane infatti raccontano di un possibile futuro su DAZN, la piattaforma streaming che si è aggiudicata i diritti televisivi della Serie A nelle prossime 3 stagioni, con 7 partite in esclusiva. Nella giornata di domani sarà presentata la nuova squadra DAZN e Adani potrebbe non essere l'unico ex Sky presente. Si parla infatti anche di un possibile approdo di Ambrosini.