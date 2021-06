L'assegnazione dei diritti tv della Serie A per il prossimo triennio ha sancito una rivoluzione nel modo di guardare il campionato italiano. Per la prima volta, infatti, il broadcaster principale della massima competizione nazionale sarà un servizio di streaming, DAZN, che ha battuto la concorrenza di Sky presentando un'offerta più alta e interrompendo il dominio sulla Serie A dell'azienda controllata da Comcast. DAZN trasmetterà tutte le partite delle prossime tre stagioni di campionato. In streaming saranno, dunque, visibili tutte le 10 sfide in programma per ogni giornata di Serie A, per un totale di 380 match all'anno. Di queste, 7 su 10 saranno in esclusiva, per un totale di 266 a stagione. Le altre 3 partite per ogni turno, invece, saranno trasmesse in co-esclusiva con Sky, dove si potranno vedere 114 gare per ogni anno del prossimo triennio.

Quali saranno le partite di Serie A su DAZN

Per vedere il campionato di Serie A 2021-2022, dunque, sarà sufficiente abbonarsi a DAZN, che trasmetterà tutte le 10 partite per ogni giornata. Chi non volesse lasciare Sky, invece, dovrà accontentarsi di tre match a turno. Nei weekend di Serie A in cui non sono previste variazioni a causa delle coppe europee o dei turni infrasettimanali, su DAZN si potranno vedere in esclusiva gli anticipi del sabato alle ore 15:00 e alle ore 18:00. Quello delle ore 20:45, invece, sarà in co-esclusiva con Sky, così come il match della domenica a pranzo, in programma alle ore 12:30. Tutte le altre sfide in programma la domenica saranno in esclusiva su DAZN, che trasmetterà i tre match delle ore 15:00 e quelli in programma alle 18:00 e alle 20:45. Infine, l'ultima gara in programma per chiudere la giornata, il posticipo del lunedì alle ore 20:45, sarà in co-esclusiva con Sky.

Quali partite di Serie A trasmetterà Sky

A differenza di quanto accaduto negli ultimi anni, Sky non avrà più la possibilità di trasmettere la maggioranza delle partite di Serie A, né disporrà di alcun match in esclusiva. L'offerta dell'azienda controllata da Comcast, infatti, dovrà accontentarsi di mandare in onda tre match a settimana in co-esclusiva con il broadcaster principale, DAZN. Sul satellite saranno, dunque, visibili l'anticipo serale del sabato, in programma alle ore 20:45, l'anticipo della domenica all'ora di pranzo, con fischio d'inizio alle ore 12:30, e l'ultima gara della giornata, il posticipo del lunedì alle ore 20:45.

Partite Serie A su DAZN e Sky per ogni giornata

Vediamo ora nel dettaglio in che modo DAZN e Sky si divideranno i match in programma per ogni giornata di Serie A, in attesa che la Lega deliberi l'approvazione dei nuovi orari con 10 partite dislocate in 10 slot diversi: