La Serie A potrebbe copiare la Liga. Lunedì prossimo a Milano ci sarà una riunione dell'Assemblea della Lega di Serie A, saranno presenti tutti i club che, oltre a vagliare le proposte relative ai diritti tv della Coppa Italia, si troveranno a discutere anche sugli slot del campionato che potrebbero diventare dieci, adesso sono otto. Nella convocazione dell'Assemblea è scritto: "Nuovi slot gare del Campionato Serie A 2021/2022". L'Assemblea, che si svolgerà in presenza in un albergo di Milano, potrebbe dar vita a una rivoluzione epocale. Perché le dieci partite di ogni turno di campionato si potrebbero tenere in dieci finestre differenti.

Gli slot previsti per le partite della Serie A 2021-2022

Attualmente è stabilito che anche nel prossimo triennio gli slot previsti sono otto, come quelli di questa stagione. Gli appassionati ricordano il calendario tipo dei turni di Serie A che prevedeva tre anticipi: uno alle 15, uno alle 18 e un altro alle 20.45. Mentre alla domenica c'erano il match dell'ora di pranzo (alle 12.30), un massimo di tre incontri alle 15, un match alle 18, uno alle 20.45 e il Monday Night.

Lunedì si potrebbe decidere di ampliare il numero di finestre che potrebbero diventare dieci. Se così fosse verrebbe abolita la contemporaneità delle partite della domenica alle ore 15 e bisognerebbe trovare due nuove fasce orarie. Con dieci finestre per ogni turno di campionato tutte le partite di Serie A si disputerebbero separate l'una dall'altra. Se così sarà ne trarrebbe vantaggio anche DAZN (che trasmetterà tutti gli incontri del campionato) che non avrebbe match in contemporanea e avrebbe meno ‘traffico' da gestire tutto assieme.

10 slot per la Serie A non sono una novità

I dieci slot per le dieci partite di Serie A non rappresenterebbero comunque una novità assoluta. Perché già in questa stagione, precisamente nella 23a giornata disputata nella seconda metà di febbraio, tutte le gare in programma sono iniziate in orari differenti. Si è iniziato il venerdì alle 18.30 e si è finito il lunedì alle 20.45. Ora lo spezzatino potrebbe diventare un'abitudine.