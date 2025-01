video suggerito

L’abbraccio di Conceicao al figlio Francisco alla fine di Juve-Milan: è il primo incontro da rivali Padre e figlio si lasciano andare a un abbraccio emozionante dopo la partita che li ha visti rivali: il siparietto tra i due Conceicao alla fine di Juve-Milan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Il primo round se lo aggiudica il papà. La sfida in famiglia tra i due Conceicao non si è consumata come Francisco avrebbe voluto, dato che è stato fermato da un problema fisico durante il riscaldamento, e non è finita neanche come il bianconero si augurava: il Milan ha la meglio contro la Juventus in Supercoppa Italiana e affronterà l'Inter in finale, ma dopo il triplice fischio il giovane portoghese mette da parte tutta l'amarezza per correre da suo padre.

L'immagine più curiosa della partita arriva da bordocampo, in un abbraccio inedito che racchiude tantissime emozioni. Sergio Conceicao febbricitante festeggia alla grande la sua prima vittoria con i rossoneri, ma prima di lasciarsi andare cerca suo figlio nella panchina avversario per sciogliersi in un lungo abbraccio.

L'abbraccio toccante tra i due Conceicao

Il post partita comincia così, con un lungo abbraccio tra padre e figlio che si ritrovano riuniti per la prima volta da avversari. Entrambi sono finiti nel campionato italiano e per uno scherzo del destino si sono trovati l'uno contro l'altro in una gara a eliminazione diretta: il rammarico di Francisco per non aver potuto giocare dal 1′ è stato enorme, ma alla fine anche da sconfitto e beffato è andato incontro a suo padre per congratularsi con lui e riunirsi in uno splendido quadretto di famiglia per poi salutare anche tutto lo staff che conosce benissimo dopo l'esperienza al Porto.

È soltanto il primo round tra i due che si ritroveranno fra qualche settimana anche in campionato nel girone di ritorno, ma è stata una partita incredibile e piena di colpi di scena. Nell'intervista ai microfoni della Mediaset Conceicao ha raccontato cosa ha detto al figlio durante quell'abbraccio: "Era la fine di una partita, io ero più contento perché ho vinto la partita e lui più triste ma fa parte della vita". Avversari sì ma pur sempre padre e figlio che si concederanno la rivincita allo Stadium il prossimo 18 gennaio.