Dedura-Palomero vince il primo incontro ATP ma esagera con l'esultanza davanti al rivale infortunato L'esultanza di Dedura-Palomero, primo classe 2008 a vincere una partita nel circuito ATP, si è scatenato dopo il ritiro di Shapovalov per infortunio.

A cura di Marco Beltrami

La gioia per la prima vittoria a livello ATP ha giocato un brutto scherzo a Diego Dedura-Palomero, giovane tennista tedesco di belle speranze. Quello che è diventato il primo classe 2008 a disputare e vincere un match del circuito maggiore, ha superato il primo turno del torneo di Monaco di Baviera dopo il ritiro di Shapovalov per infortunio. Invece di comportarsi in modo sobrio, con una celebrazione contenuta come accade in queste situazioni con l'avversario ko, Dedura-Palomero si è letteralmente scatenato.

Dedura-Palomero scatenato dopo il ritiro di Shapovalov

Il ragazzo di origini cilene che aveva vinto il primo set, all'inizio del secondo, è stato avvicinato da Shapovalov che gli ha spiegato di non poter proseguire la sfida. Il numero 549 del mondo dopo aver salutato il canadese, non si è trattenuto: urla, festa esagerata e scritta realizzata sulla terra battuta con il piede, prima di straiarvisi dentro. Una situazione che non è certo in linea con il codice non scritto del "galateo del tennis" e che inevitabilmente non è passata inosservata.

Difficile d'altronde tenere dentro una soddisfazione così grande: ripescato da Lucky Loser nel tabellone principale del torneo, è diventato il primo classe 2008 a vincere un match a livello ATP. Basti pensare che anche a livello economico Dedura-Palomero ha fatto un bel salto: il tedesco che prima di oggi aveva guadagnato in carriera circa 19mila euro, ora può portare a casa almeno 36.600 euro. Incontenibile la sua gioia: "Ho faticato per tutto l'anno e poi ho ottenuto la wild card per le qualificazioni. Quindi sono stato il primo lucky loser ad aspettare tutto il giorno di lunedì, poi Monfils si è ritirato. Sono entrato e mi sono detto: ‘divertiti, senti la folla e gioca il tuo miglior tennis'. E io non riesco proprio a descriverlo a parole. Sono così felice in questo momento, è davvero pazzesco".

Chi è Dedura-Palomero, il giovane tennista conteso tra Germania e Cile

Dedura-Palomero è una delle speranze del tennis tedesco, mancino ha come idolo Nadal e si trova più a suo agio sulla terra battuta. Il Cile proverà fino in fondo a convincerlo a difendere i propri colori. Il papà è infatti sudamericano e lui e la mamma lo hanno iniziato al tennis. La federazione cilena lo ha già contattato ottenendo una risposta negativa. Suo padre ha dichiarato: "Tutto quello che ha realizzato è merito del sostegno della Federazione (tedesca) e del lavoro che abbiamo svolto qui. Qui abbiamo tutte le alternative per farlo circolare in Europa e sfortunatamente, queste sono condizioni che non avremo mai in Cile o in qualsiasi altro posto del Sud America".