Conceição lascia il riscaldamento della Juve in lacrime: non potrà essere titolare contro il Milan Francisco Conceição alza bandiera bianca durante il riscaldamento di Juventus-Milan: partirà dalla panchina, ritorna negli spogliatoi in lacrime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Tegola pesante per la Juventus a pochi minuti dall'inizio della partita di Supercoppa Italiana contro la Juventus: Francisco Conceição si fa male durante il riscaldamento e non partirà da titolare nella formazione di Thiago Motta. Sono momenti di altissima tensione in casa bianconera, soprattutto per il valore emotivo di questa partita per il portoghese che per la prima volta avrebbe giocato da rivale contro suo padre Sergio Conceição, nuovo allenatore del Milan.

È accaduto tutto pochi minuti prima dell'inizio della sfida, quando le due squadre sono scese in campo per il riscaldamento. Il giovane talento bianconero ha subito un problema fisico al flessore che gli ha impedito di continuare ed è stato consolato dai suoi compagni di squadra che hanno cercato di risollevargli il morale dopo l'imprevisto. Al suo posto Thiago Motta ha scelto di mandare in campo come titolare Yildiz.

Conceição si fa male durante il riscaldamento

Aspettava questa partita con ansia, ma il giovane Francisco non potrà sfidare da titolare suo padre Sergio. La tensione ha giocato un bruttissimo scherzo al portoghese che è stato costretto a fermarsi per un problema fisico durante il riscaldamento: i compagni di squadra sono subito accorsi da lui, con Vlahovic che gli è stato particolarmente vicino in questo momento per lui molto difficile.

Alla fine Conceição è stato costretto ad alzare bandiera bianca e si è rintanato subito negli spogliatoi, accompagnato da un membro dello staff tecnico della Juventus. Il portoghese ha lasciato il campo in lacrime, scosso dall'infortunio capitato proprio prima di una partita così delicata per lui: sulla panchina del Milan per la prima volta siede suo padre Sergio che sarebbe stato un inedito rivale in questa partita di Supercoppa da dentro o fuori.