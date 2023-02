La vittoria ai Mondiali costa caro al Papu Gomez: “Un sacrificio bellissimo, ma ora devo operarmi” Infortunatosi negli ottavi dei Mondiali, il Papu Gomez ha stretto i denti ed è rimasto a disposizione dell’Argentina, che poi è diventata campione del mondo. I guai fisici però non sono passati e il centrocampista del Siviglia è costretto a operarsi.

A cura di Alessio Morra

Vincere i Mondiali è il sogno di ogni calciatore, anzi è il sogno, l'obiettivo, di ogni bambino che ama questo sport. Chi i Mondiali li disputa vive con quell'obiettivo, fisso, sempre, e se in squadra hai pure Messi il sogno è ancora maggiore. Ma vincere comporta, oltre che tanto sacrificio, pure un grande sforzo. E il Papu Gomez, vecchia conoscenza della Serie A, ha messo il cuore oltre l'ostacolo, la coppa l'ha vinta, con l'Argentina, ma ora il suo fisico gli presenta il conto. Il calciatore del Siviglia è costretto a operarsi.

Il Papu Gomez non è uno dei titolarissimi dell'Argentina, ma fa parte del gruppo di Scaloni. Il centrocampista del Siviglia ha vinto la Copa America e la Finalissima con l'Italia dello scorso giugno e in Qatar ci è andato con un posto di rilievo. Ha giocato nella prima partita del girone, ma la Seleccion è stata battuta 2-1 dall'Arabia Saudita. Panchina in quelle successive, ma negli ottavi è tornato in campo dall'inizio.

Purtroppo, però, al 50′ di Argentina-Australia è uscito, ha lasciato il campo, dopo un durissimo colpo subito alla caviglia da Leckie. Il suo Mondiale è finito lì. Il campo non lo ha più visto, è rimasto con i compagni, li ha incitati, ha fatto gruppo e poi ha alzato la coppa il 18 dicembre.

Il Papu Gomez in un contrasto durante Argentina–Australia.

Ma da quell'Argentina-Australia non è più sceso in campo. Perché quel colpo è stato duro. La caviglia non si è più ripresa. Probabilmente avrebbe dovuto fermarsi subito, dopo quell'ottavo di finale, ma non voleva e poteva mollare i suoi compagni che inseguivano una grande impresa. Dopo i grandi festeggiamenti è tornato a disposizione del Siviglia, che naviga in cattive acque, ma il campo non lo ha visto mai. La caviglia fa male e soprattutto non è guarita, ora è costretto a operarsi.

Passa accanto la Coppa del Mondo l’argentino, prima di alzare con i compagni.

Del suo percorso, e dei suoi problemi fisici, ha parlato sui social Gomez che non rinnega nulla e che ora finisce sotto i ferri. Ma viene da dire, anche naturalmente, cosa non si fa per entrare nella storia vincendo i Mondiali. Questo il lungo testo che il Papu Gomez ha postato su Instagram, con a corredo tante foto:

Tutto è iniziato così, non mi pento di nulla, ho dato tutto me stesso per vincere il Mondiale e oggi la mia caviglia sta pagando questo sforzo. Quanto è stato bello questo sacrificio! Lo stesso sforzo che ho fatto per tornare due mesi dopo a Siviglia, provando di tutto… Domani devo operarmi perché quello che abbiamo fatto non è abbastanza per migliorare. Non sarà affatto facile, andrò avanti giorno per giorno, con la convinzione e la tranquillità di dare tutto me stesso come ho sempre fatto.

Non si può ancora quantificare la sua assenza. Ma si parla di almeno due mesi di stop. Gomez potrebbe così tornare a disposizione del Siviglia per la parte finale della stagione. Gli andalusi sono in una brutta posizione nella Liga, ma sono pienamente in corsa in Europa League, manifestazione che nelle ultime stagioni hanno vinto di continuo, e magari il Papu spera di essere in campo in un'altra partitissima.