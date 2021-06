Gosens è stato l'assoluto protagonista della vittoria della Germania sul Portogallo agli Europei. L'esterno atalantino è stato assolutamente imprendibile e decisivo, con un assist, un gol e lo zampino in entrambi gli autogol dei lusitani. A fine gara inevitabile una domanda sull'eventuale richiesta dello scambio di maglia a Cristiano Ronaldo, dopo il rifiuto precedente del portoghese in Serie A che fece tanto discutere. Gosens si è preso una bella rivincita.

Nella sua autobiografia Gosens ha svelato di aver subito un piccolo "trauma" dopo che in campionato Ronaldo si rifiutò di scambiare la maglia con lui al termine di un match tra l'Atalanta e la Juventus. Una situazione che spinse i compagni nerazzurri del tedesco a fargli un simpatico regalo, ovvero proprio la casacca della stella bianconera. E dopo il successo agli Europei proprio contro il Portogallo, Gosens si è preso una piccola rivincita: "La maglia di Cristiano Ronaldo? Non l’ho chiesta, mi voglio godere la vittoria e questa serata. Non l’ho cercato. Ai tifosi dell’Atalanta voglio dire che a loro voglio bene e ci vediamo presto".

Ronaldo e Portogallo a parte, Gosens si sta godendo un momento indimenticabile. L'esterno non sta nella pelle dopo una prestazione del genere: "Una serata indimenticabile in tutti i sensi, abbiamo vinto contro una squadra veramente forte. E poi anche personalmente ho fatto primo gol e primo assist in questo torneo e sono contento e orgoglioso. Sapevamo che dovevamo vincere oggi perché se perdiamo oggi diventa molto difficile, e abbiamo dato tutto. Abbiamo creato tanto".