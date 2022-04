La Uefa apre un’indagine sul caso Knutsen-Nuno Santos: “È già stato nominato un ispettore” Bodo/Glimt-Roma rischia di avere una coda disciplinare: la Uefa ha deciso di aprire un’indagine sul burrascoso post partita di Conference League.

La Uefa ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto nel dopo gara di Bodo Glimt–Roma.

Lo scambio di accuse incrociate tra Roma e Bodo/Glimt ha fatto molto rumore. Nella vicenda è finita perfino la polizia scandinava che s'è vista recapitare una denuncia per aggressione nei confronti dell'allenatore dei portieri giallorossi, Nuno Santos, accusato (secondo la versione dei fatti dei norvegesi) di aver commesso "violenze fisiche" ai danni dell'allenatore, Kjetil Knutsen. "Mi ha afferrato per il collo e mi ha spinto contro il muro, sono stato costretto a difendermi", le dichiarazioni nel comunicato ufficiale che hanno alimentato il caos.

Tutto era iniziato con le parole del calciatore, Lorenzo Pellegrini, che qualche ora dopo la partita di Coppa aveva raccontato di un brutto faccia a faccia avvenuto all'interno degli spogliatoi. Lo aveva fatto esprimendo una narrazione dei fatti completamente diversa: era stato il tecnico dei padroni di casa ad avere un atteggiamento biasimevole, era stato lui ad alzare i toni attaccando il collaboratore dello staff di Mourinho colpendolo con un pugno dall'allenatore avversario. "È stato un incidente spiacevole per la competizione e per il fair play – ha ammesso il centrocampista giallorosso -. Sono deluso perché siamo venuti qui con rispetto, ma episodi come questo sono un insulto alla Roma e alla concorrenza. È vergognoso. Attendiamo la gara di ritorno perché non vediamo l'ora di batterli ed eliminarli".

Il tecnico del Bodo/Glimt, Knutsen, ha accusato Nuno Santos di aggressione.

Vergognoso è anche il termine utilizzato dal Bodo che parla di provocazioni continue, notizie false, atteggiamento sleale puntando l'indice contro le menzogne della Roma. "Sta bombardando i media di falsità nel tentativo di nascondere il comportamento antisportivo. C'è un video dell'incidente che mostra come il nostro allenatore sia stato aggredito. Lo abbiamo visto e adesso chiediamo che questo filmato in possesso della Uefa sia reso pubblico".

E adesso la Uefa – chiamata addirittura in causa dalla società norvegese perché diffonda un video inconfutabile – ha deciso di aprire un'indagine sul burrascoso post partita di Conference League per capire cosa è successo veramente, se c'è stata aggressione (come denunciato da entrambe le parti) e valutare eventuali provvedimenti disciplinari. "In conformità con l'Articolo 31 (comma 4) del Regolamento Disciplinare Uefa – si legge nella nota della Federazione – un Ispettore Etico e Disciplinare Uefa è stato nominato per condurre un'indagine disciplinare sugli incidenti segnalati che si sarebbero verificati alla fine dei quarti di finale di Europa Conference League 2021/22 tra Bodo Glimt e AS Roma, gara giocata il 7 aprile 2022 in Norvegia. Informazioni in merito saranno rese disponibili a tempo debito".

La rabbia e la delusione di Mourinho dopo la sfida di Conference League in Norvegia.

Il risultato di 2-1 maturato sul campo quasi passa in secondo piano. La Roma aveva in pugno la partita – grazie al vantaggio siglato proprio da Pellegrini – ma ha subito rimonta e sorpasso nel finale del match. Mou se l'è presa con l'arbitro e con un campo di plastica. Ora la palla (avvelenata) passa alla Uefa.