Il girone dell’Italia ai Mondiali è già stato deciso: le avversarie degli azzurri di Gattuso

Il sorteggio dei Mondiali 2026 è stato già effettuato. Le squadre che vinceranno i playoff sanno già in quali gironi saranno collocate. L’Italia se supera la Bosnia sarà nel Gruppo B, quello con il Canada testa di serie.

L'Italia stasera affronta la Bosnia nella finale dei playoff. Chi vince si qualificherà per i Mondiali 2026. Gli Azzurri hanno saltato le ultime due edizioni e vogliono fortemente esserci. Se la Nazionale raggiungerà il traguardo prefissato giocherà la prossima Coppa del Mondo che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti dall'11 giugno al 19 luglio. L'Italia conosce già i potenziali avversari.

L'Italia sarebbe nel Girone B dei Mondiali 2026

Quando è stato effettuato il sorteggio dei Mondiali 2026, lo scorso dicembre, sono state inserite le squadre dei vari percorsi dei playoff: le quattro europee e le due che usciranno dai playoff inter-zona. L'Italia, che è nel percorso A, sa già che se batterà la Bosnia finirà nel Girone B della Coppa del Mondo quello con Canada, paese organizzatore, Svizzera, che ha eliminato la Nazionale agli ultimi Europei, e il Qatar, che non è mai stato affrontato dall'Italia.

Le date delle eventuali partite dell'Italia ai Mondiali

In caso di qualificazione, l'Italia alla Coppa del Mondo 2026 affronterebbe, a Toronto, subito il Canada, uno dei tre paesi organizzatori. Giocherebbero il 12 giugno, un venerdì. Poi tornerebbe in campo il 18 giugno per sfidare la Svizzera, a Inglewood. Infine sfiderebbe il Qatar a Seattle il 24 giugno.

12 giugno: Canada-Italia, ore 21 a Toronto

18 giugno: Svizzera-Italia, ore 21 a Inglewood

24 giugno: Italia-Qatar, ore 21 a Seattle

I gruppi dei Mondiali 2026

Girone A:

Messico, Sudafrica, Corea del Sud, vincente Playoff Repubblica Ceca-Danimarca.

Girone B:

Canada, vincente playoff Bosnia-Italia, Qatar, Svizzera

Girone C:

Brasile, Marocco, Haiti, Scozia

Girone D:

Stati Uniti, Paraguay, Australia, vincente playoff Kosovo-Turchia

Girone E:

Germania, Curacao, Costa d’Avorio, Ecuador

Girone F:

Olanda, Giappone, vincente playoff Svezia-Polonia, Tunisia

Girone G:

Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda

Girone H:

Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Girone I:

Francia, Senegal, Norvegia, vincente playoff Bolivia-Iraq

Girone J:

Argentina, Algeria, Austria, Giordania

Girone K:

Portogallo, Uzbekistan, Colombia, vincente playoff Congo-Giamaica

Girone L:

Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama