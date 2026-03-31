Il girone dell’Italia ai Mondiali è già stato deciso: le avversarie degli azzurri di Gattuso
L'Italia stasera affronta la Bosnia nella finale dei playoff. Chi vince si qualificherà per i Mondiali 2026. Gli Azzurri hanno saltato le ultime due edizioni e vogliono fortemente esserci. Se la Nazionale raggiungerà il traguardo prefissato giocherà la prossima Coppa del Mondo che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti dall'11 giugno al 19 luglio. L'Italia conosce già i potenziali avversari.
L'Italia sarebbe nel Girone B dei Mondiali 2026
Quando è stato effettuato il sorteggio dei Mondiali 2026, lo scorso dicembre, sono state inserite le squadre dei vari percorsi dei playoff: le quattro europee e le due che usciranno dai playoff inter-zona. L'Italia, che è nel percorso A, sa già che se batterà la Bosnia finirà nel Girone B della Coppa del Mondo quello con Canada, paese organizzatore, Svizzera, che ha eliminato la Nazionale agli ultimi Europei, e il Qatar, che non è mai stato affrontato dall'Italia.
Le date delle eventuali partite dell'Italia ai Mondiali
In caso di qualificazione, l'Italia alla Coppa del Mondo 2026 affronterebbe, a Toronto, subito il Canada, uno dei tre paesi organizzatori. Giocherebbero il 12 giugno, un venerdì. Poi tornerebbe in campo il 18 giugno per sfidare la Svizzera, a Inglewood. Infine sfiderebbe il Qatar a Seattle il 24 giugno.
12 giugno: Canada-Italia, ore 21 a Toronto
18 giugno: Svizzera-Italia, ore 21 a Inglewood
24 giugno: Italia-Qatar, ore 21 a Seattle
I gruppi dei Mondiali 2026
Girone A:
Messico, Sudafrica, Corea del Sud, vincente Playoff Repubblica Ceca-Danimarca.
Girone B:
Canada, vincente playoff Bosnia-Italia, Qatar, Svizzera
Girone C:
Brasile, Marocco, Haiti, Scozia
Girone D:
Stati Uniti, Paraguay, Australia, vincente playoff Kosovo-Turchia
Girone E:
Germania, Curacao, Costa d’Avorio, Ecuador
Girone F:
Olanda, Giappone, vincente playoff Svezia-Polonia, Tunisia
Girone G:
Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda
Girone H:
Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
Girone I:
Francia, Senegal, Norvegia, vincente playoff Bolivia-Iraq
Girone J:
Argentina, Algeria, Austria, Giordania
Girone K:
Portogallo, Uzbekistan, Colombia, vincente playoff Congo-Giamaica
Girone L:
Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama