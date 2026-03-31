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Il girone dell’Italia ai Mondiali è già stato deciso: le avversarie degli azzurri di Gattuso

Il sorteggio dei Mondiali 2026 è stato già effettuato. Le squadre che vinceranno i playoff sanno già in quali gironi saranno collocate. L’Italia se supera la Bosnia sarà nel Gruppo B, quello con il Canada testa di serie.
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A cura di Alessio Morra
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L'Italia stasera affronta la Bosnia nella finale dei playoff. Chi vince si qualificherà per i Mondiali 2026. Gli Azzurri hanno saltato le ultime due edizioni e vogliono fortemente esserci. Se la Nazionale raggiungerà il traguardo prefissato giocherà la prossima Coppa del Mondo che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti dall'11 giugno al 19 luglio. L'Italia conosce già i potenziali avversari.

L'Italia sarebbe nel Girone B dei Mondiali 2026

Quando è stato effettuato il sorteggio dei Mondiali 2026, lo scorso dicembre, sono state inserite le squadre dei vari percorsi dei playoff: le quattro europee e le due che usciranno dai playoff inter-zona. L'Italia, che è nel percorso A, sa già che se batterà la Bosnia finirà nel Girone B della Coppa del Mondo quello con Canada, paese organizzatore, Svizzera, che ha eliminato la Nazionale agli ultimi Europei, e il Qatar, che non è mai stato affrontato dall'Italia.

Le date delle eventuali partite dell'Italia ai Mondiali

In caso di qualificazione, l'Italia alla Coppa del Mondo 2026 affronterebbe, a Toronto, subito il Canada, uno dei tre paesi organizzatori. Giocherebbero il 12 giugno, un venerdì. Poi tornerebbe in campo il 18 giugno per sfidare la Svizzera, a Inglewood. Infine sfiderebbe il Qatar a Seattle il 24 giugno.

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12 giugno: Canada-Italia, ore 21 a Toronto
18 giugno: Svizzera-Italia, ore 21 a Inglewood
24 giugno: Italia-Qatar, ore 21 a Seattle

I gruppi dei Mondiali 2026

Girone A:
Messico, Sudafrica, Corea del Sud, vincente Playoff Repubblica Ceca-Danimarca.

Girone B:
Canada, vincente playoff Bosnia-Italia, Qatar, Svizzera

Girone C:
Brasile, Marocco, Haiti, Scozia

Girone D:
Stati Uniti, Paraguay, Australia, vincente playoff Kosovo-Turchia

Girone E:
Germania, Curacao, Costa d’Avorio, Ecuador

Girone F:
Olanda, Giappone, vincente playoff Svezia-Polonia, Tunisia

Girone G:
Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda

Girone H:
Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Girone I:
Francia, Senegal, Norvegia, vincente playoff Bolivia-Iraq

Girone J:
Argentina, Algeria, Austria, Giordania

Girone K:
Portogallo, Uzbekistan, Colombia, vincente playoff Congo-Giamaica

Girone L:
Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama

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