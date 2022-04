Mourinho oltre la sconfitta: “L’infortunio di Mancini è grave, colpa di un campo di plastica” Il tecnico portoghese va oltre la sconfitta nell’andata dei quarti di Conference League con la bestia nera Bodo: “Dobbiamo ringraziare quelli che permettono si giochi su campi sintetici”. E su gli arbitri dice: “Questo dimostra qual è il livello”.

La delusione di José Mourinho per la sconfitta, ha il volto corrucciato anche per l’infortunio di Mancini.

Jan Aage Fjørtoft pubblica un tweet che è una stilettata in petto, sfotte la Roma e José Mourinho dopo l'ennesima sconfitta contro i Bodo Glimt. Su tre match, tra i due della fase a gironi e l'andata dei quarti di finale di Conference League, i giallorossi non ne hanno vinto uno. "Però hanno fatto progressi – afferma l'ex calciatore scandinavo -, questa volta hanno perso solo 2-1". Che beffa, ancora una volta: rimonta e sorpasso subito al 90°, quando la gara sembrava in pugno e invece è andato tutto storto di nuovo.

A peggiorare le cose è l'infortunio del difensore, Mancini. Quando il tecnico portoghese si presenta in tv fa una smorfia, si dice preoccupato per le condizioni del calciatore ("è un incidente importante") e poi attacca a testa bassa: "Dobbiamo ringraziare quelli che permettono si giochi su campi sintetici. Quello che è successo al nostro giocatore io lo chiamo infortunio da campo di plastica".

Il disappunto del tecnico portoghese dopo l’ennesimo stop con i norvegesi.

La rete di Pellegrini sembrava aver squarciato l'incantesimo e scaldato i cinquecento tifosi che hanno sfidato (anche) il freddo per seguire la squadra in trasferta. Fanno ritorno a casa con l'amaro in bocca e una maledizione che li perseguita. È tutto rimandato al ritorno in programma allo stadio Olimpico, nel catino traboccante di fede giallorossa (dove perfino il Barcellona s'è inchinato in Champions) ribaltare il ko è possibile. Mourinho lo sa e carica: "Quella di oggi non è una sconfitta… c'è ancora un secondo tempo da giocare a Roma. Mi sento fiducioso di arrivare in semifinale ma…".

Rimugina un attimo poi chiarisce il pensiero: "Ho fiducia di avere un buon arbitro con buoni assistenti al ritorno – ha aggiunto Mou a Sky -. Già a Roma contro di loro nei gironi c’erano due rigori nettissimi a nostro favore che l’arbitro non aveva visto e oggi nel primo tempo due fuorigioco assurdi e poi ne ha dato un altro su rimessa laterale, questo dimostra qual è il livello". Non mancano le critiche alla sua squadra per come sono arrivate le reti subite ("mancanza di concentrazione, il primo è ridicolo") poi però a DAZN torna sulla nota più dolente. "La cosa che mi preoccupa di più è l’infortunio di Mancini".