La TV americana sconvolta dalla lite in campo tra Juric e Lookman: “Se metti le mani addosso è finita”

A cura di Michele Mazzeo
Una scena che ha lasciato tutti senza parole. Al Velodrome, durante la vittoria per 1-0 dell'Atalanta in Champions League contro il Marsiglia, Ivan Juric ha perso le staffe con Ademola Lookman subito dopo averlo richiamato in panchina. L'attaccante nigeriano, appena sostituito dopo un gol annullato e visibilmente contrariato, mentre stava andando ad accomodarsi in panchina, ha rivolto qualche parola all'allenatore. A quel punto, il tecnico croato lo ha afferrato per un braccio e lo ha affrontato a muso duro.

Solo l'intervento di alcuni membri dello staff orobico ha impedito che la lite degenerasse. Lookman, trattenuto e ancora scosso, ha raggiunto la panchina mentre Juric continuava a rimproverarlo. Le telecamere hanno ripreso tutto, rendendo l'episodio virale nel giro di pochi minuti.

In conferenza stampa, Juric ha provato a minimizzare: "Sono cose che succedono ogni domenica, il giocatore non era contento del cambio. Tutto si risolve nello spogliatoio". Ma le immagini raccontano altro, e la tensione tra i due sembra tutt'altro che chiusa.

La scintilla al momento del cambio e la condanna degli ex Premier League

La scena ha scosso anche la TV americana, che ha commentato duramente l'accaduto nel programma CBS Sports Golazo. L'ex bomber del Watford Troy Deeney è stato categorico: "Quando metti fisicamente le mani addosso a qualcuno, a quel punto io e te non possiamo più parlare. Non c'è niente che tu possa dire oggi, domani o la prossima settimana per farmi dimenticare che mi hai fatto questo davanti a tutti".

Un giudizio netto, condiviso anche dall'ex centrocampista Nigel Reo-Coker, che ha accusato Juric di aver superato una linea invalicabile: "Tu, come allenatore, non puoi farlo, qualunque cosa sia stata detta. Sei un manager in Champions League e la partita viene trasmessa in tutto il mondo. Quando tocchi fisicamente un giocatore, hai perso".

Negli studi CBS, il gesto del tecnico croato è stato definito "inaccettabile" e "distruttivo per il gruppo", un atto che mina l'autorità dell'allenatore più di qualsiasi parola. Anche l'ex calciatore americano Mike Grella ha chiesto pubblicamente le scuse del croato a Lookman, eletto Giocatore africano dell'anno 2024, per evitare che la frattura diventi irreparabile.

Il futuro di Lookman ora è in bilico

L'episodio riaccende anche il tema del malcontento di Lookman a Bergamo. L'estate scorsa l'attaccante aveva chiesto la cessione dopo la mancata offerta accettata dall'Inter, parlando di "promesse non mantenute". Il contatto fisico con Juric sembra ora aver rotto definitivamente il rapporto.

Mentre la società cerca di ridimensionare la vicenda, le immagini continuano a rimbalzare tra Italia, Inghilterra e Stati Uniti. Per i commentatori d'Oltreoceano, il gesto di Juric rappresenta "una linea rossa superata", un episodio che potrebbe segnare la fine del feeling tra il tecnico e uno dei simboli dell'Atalanta europea e, forse, anche tra la Dea e il suo calciatore.

