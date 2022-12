La storia infinita tra il Genoa e Criscito continua: 5ª volta in rossoblù dopo soli 6 mesi in MLS Partito alla volta di Toronto la scorsa estate, Mimmo Criscito è tornato al Genoa firmando un nuovo contratto fino a giugno 2023. E’ la quinta volta che veste rossoblù con cui chiuderà la carriera possibilmente festeggiando il ritorno in Serie A.

A cura di Alessio Pediglieri

Mimmo Criscito riabbraccia il Genoa e il Genoa ritrova il suo storico capitano. Lo scorso giugno sembrava che l'idillio tra club e giocatore fosse definitivamente concluso, con un addio turbolento e che aveva visto il 35enne centrale difensivo scegliere la via americana della MLS, firmando per il Toronto. Adesso, il nuovo ritorno di fiamma che lo rivedrà ancora una volta vestire la maglia del Grifone dal prossimo gennaio fino a fine stagione.

Una storia d'amore lunghissima e intensa che non si meritava la fine della scorsa estate: un addio consumato a cavallo di una amarissima retrocessione in serie cadetta che aveva ratificato una delle peggiori stagioni rossoblù dopo 15 anni consecutivi in massima serie. Sulle ali del disarmo societario, Criscito declinò l'offerta di proseguire con il Grifone nelle vesti di dirigente ma mantenne fede al proprio amore senza tradimenti, rifiutando tutte le proposte che gli erano arrivate dalla Serie B, pur di non incrociare il Genoa da avversario.

Così, la scelta di volare oltre l'Oceano e andare a confrontarsi con una realtà totalmente differente: la MLS, firmando un contratto di una stagione con il Toronto FC che doveva rappresentare anche la sua ultima avventura nel mondo del calcio giocato. Il 15 novembre 2022, infatti, attraverso i canali del club canadese, aveva annunciato la decisione di mettere fine alla sua esperienza americana pensando anche al ritiro definitivo. Poi, la corte del Genoa che in serie cadetta sta facendo un campionato egregio, con l'attuale terzo posto in classifica e che, dopo l'esonero di Blessin, ha deciso di puntare decisamente su Alberto Gilardino, subentrato inizialmente ad interim.

La prossima "vestizione" in rossoblù di Criscito sarà la quinta in totale di una carriera in cui il difensore ha sempre unito le sue migliori parentesi professionali al club ligure. In mezzo diverse avventure in altri club, anche ben più prestigiosi come Juventus e Zenit San Pietroburgo e la stessa franchigia canadese di Toronto, ma il ‘richiamo' sotto la lanterna è stato più forte di tutto e tutti.

Un giovanissimo Mimmo Criscito con la maglia del Genoa: è il 2006, al suo secondo rientro al Grifone

Così, una prima avventura durata una stagione (2003-2004), poi una seconda (2006-2007), quindi una terza (2008-2011) e poi una quarta, la più corposa (2018-2022). Fino alla prossima oramai alle porte, la quinta totale con un accordo fino a giugno 2023 quando Criscito spera di poter finalmente salutare il calcio giocato nel migliore dei modi: festeggiando il ritorno del Genoa in Serie A. Allora sì che il cerchio si chiuderebbe in modo perfetto.