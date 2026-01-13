La storia di Sam Heathcote: dopo l’impresa in FA Cup torna a insegnare, a scuola i bimbi lo celebrano

Sam Heathcote è un difensore del Macclesfield, con cui ha eliminato a sorpresa il Crystal Palace in FA Cup. Heathcote gioca con una squadra di dilettanti e di mestiere insegna educazione fisica in una scuola primaria.

Il mondo cambia, velocemente, il mondo dello sport pure. C'è però una grande certezza: la FA Cup, che come di consueto regala storie fantastiche, storie d'altri tempi, come quella di Sam Heathcote, un perfetto sconosciuto ai più fino a pochi giorni fa. Ora è un uomo copertina. Con la sua squadra, di sesta serie, ha eliminato i campioni in carica e al rientro a scuola è stato accolto da una ovazione.

I campioni del Crystal Palace eliminati da una squadra di sesta divisione

Il Crystal Palace, lo scorso maggio, vinse la FA Cup, conquistando il primo titolo della sua storia, ultra centenaria, nel mese di agosto ha fatto il bis vincendo il Community Shield. Quest'anno è uscito subito. Tutto sommato non un risultato sorprendente a priori, ma clamoroso però se si pensa che è arrivatoil ko per 2-1 contro il Macclesfield, squadra della National League North, cioè la sesta divisione. Dilettanti puri. Davanti a oltre 5 mila spettatori il Palace è stato piegato dai gol di Dawson e Buckley-Ricketts.

Gioia pura, ma anche tanta commozione per i Silkmen che hanno dedicato il successo a Ethan McLeod, giovane calciatore morto a metà dicembre in un tragico incidente stradale.

Il ritorno a scuola di Heatchote, celebrato dagli alunni della scuola

Sam Heathcote è diventato protagonista assoluto. Perché questo ragazzo di 28 anni è un calciatore semi-professionista, ha sempre provato a fare il calciatore, ha giocato con il Crewe-Alexandra e da due anni e mezzo è un giocatore del Macclesfield, ma parallelamente ha un'attività quotidiana, un lavoro a tutti gli effetti. Perché Sam Heathcote insegna educazione fisica in una scuola primaria. Il suo ritorno alla Stamford Park Primary School di Altrincham è stato trionfale.

Perché Mr. Heathcote, lo chiamano così, è stato accolto dagli applausi dei suoi alunni che hanno tra i 3 e 11 anni, alunni che gli avevano pure dato delle dritte sul come affrontare il Crystal Palace. Rientro trionfale di un ragazzo, che è tornato alla vita di tutti i giorni, quella dell'insegnante per lui, con il sogno di poter continuare a stupire con il Maclesfield, che nel quarto turno ospiterà un'altra squadra di Premier League, il Brentford.